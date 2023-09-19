陳吉仲不向人民道歉　他揭綠營惡鬥：負「仲」前行vs趨「吉」避凶

▲農業部長陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）



記者隋昊志／綜合報導

超思進口巴西雞蛋爭議持續擴大，農業部長陳吉仲17日爆出請辭，更一度傳出獲准，最後獲行政院長陳建仁慰留。對此，桃園市議員凌濤在政論節目上狠批，陳吉仲不向人民道歉，反而是向行政院高官道歉，也沒有解釋流向，讓人民氣到爆炸，而前行政院長蘇貞昌都出來力挺，顯示民進黨內部正在激烈派系鬥爭。

農業部長陳吉仲17日傳出請辭後，前行政院長蘇貞昌出面替他抱不平，直言陳還沒有辭職就有人急著放話，非常惡劣，不捨陳吉仲「做到流汗，（讓人）嫌到流涎」。同日深夜，行政院出面證實，陳吉仲確實有因進口蛋爭議向行政院長陳建仁表達歉意，並主動表示願意負起責任，但陳建仁認為應該持續向各界釐清所有質疑，對進口蛋政策進行通盤檢討，將其慰留。

對此，凌濤在政論節目《狠狠抖內幕》表示，整件超思案，陳吉仲沒有向民眾說過任何一句道歉，反而是對行政院高官道歉，進口蛋的流向，不是沒跟人民講清楚，而是去跟執政黨黨團報告，這些行徑都令民眾十分傻眼，當然會令人民感到生氣。

凌濤指出，蘇貞昌已非現任行政院長，卻突然對陳吉仲請辭一事跳出來說話，這也證實了民進黨內部正在派系惡鬥，「小英男孩」陳吉仲加上蘇貞昌，2人是將陳吉仲扛著在負「仲」前行，至於另外一派，則是新潮流正在選舉的賴清德，需要趕緊趨「吉」避凶，若是在這麼多的爭議之下，民進黨還是要力保陳吉仲的話，民眾對陳的仇恨值一定會轉移到賴清德身上。