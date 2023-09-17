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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

▲▼農業部長陳吉仲說明，3到7月共進口雞蛋超過1.4億科。（圖／記者許敏溶攝）

▲農業部長陳吉仲說明，3到7月共進口雞蛋超過1.4億顆。（資料照／記者許敏溶攝）

記者陶本和／台北報導

針對進口蛋的爭議，在野陣營輪番砲轟農業部長陳吉仲，要求他下台負責，17日傍晚傳出陳「請辭獲准」的消息，但政院未證實也未否認；到了深夜，行政院表示，陳吉仲確實「曾」表達願負起責任，但仍獲慰留。然而就在同時，行政院長蘇貞昌更點出「有人急著放話」，不禁令外界嗅到黨內派系互相攻訐的味道。

事實上，進口蛋的爭議確實延燒多時，在解決蛋源不足、平抑蛋價的問題後，隨之而來的，是蛋的保存問題，中央畜產會承租的冷藏倉庫儲存進口蛋品，現場有畜產會存放之已逾期巴西殼蛋5309箱（約191萬顆）於待報廢銷毀區。

不可諱言，這一連串牽涉民生，甚至是食品安全的議題，極有可能重傷選情，這讓民進黨內部泛起一股不安感，尤其是已經逐步掌權的新系，擔心成為總統參選人賴清德的選戰破口。

近日，民進黨內部已有不少異音在對外放話，認為陳吉仲應該下台負責，外界輿論也普遍認為，可以在此一階段設下停損點；前行政院長蘇貞昌17日下午的行程中，各家媒體追問的議題，也很有默契的都是陳吉仲的去留問題。不過，黨內另一派人士認為，沒有必要隨藍、白等在野陣營的議題起舞，無須落入由對方所設下的脈絡中，進入由別人所主導的節奏中。

今日傍晚，媒體冒出「陳吉仲請辭獲准」的消息，但經查證，陳吉仲這一天其實根本沒有提出辭呈或口頭請辭，而是「被放話」。綠營人士說，陳吉仲如果真的要請辭，常理上不會選禮拜天晚上，因為隔天禮拜一的新聞議題多半稍淡，此刻很容易被大作文章，依此邏輯的話，週日晚間放話，意在讓此一議題在隔天發酵，操作痕跡鑿鑿。

果然，蘇貞昌晚間在公開行程中也證實。他說，陳吉仲還沒有提出辭職，就有人急著放話，這非常惡劣，並為陳打抱不平說，「做到流汗，（讓人）嫌到流涎」。

黨內人士判斷，放話者或許是護主心切，更多的是對於選情的憂慮。該人士說，一來當然是憂心陳吉仲真的成為選戰破口；二來，蛋的議題，已經從陳吉仲延燒至「中央畜產會」，甚至蛋的保存問題，不僅涉及民生，更是食安議題，而中央畜產會董事長林聰賢，乃屬新系，此火不滅，更可能直接殃及賴清德的選情。

攤開「進口蛋的爭議」，今年因禽流感及國際原物料價格問題，導致國內雞蛋產量供需失衡，透過進口專案、輔導國內業者轉型等方式，已平衡雞蛋價格，截至於此都屬陳吉仲的工作範疇，成效也顯而易見。

不過，近來台中市某進口蛋商位於新北市的倉儲，在跨縣市聯防稽查下發現，中央畜產會承租的冷藏倉庫儲存進口蛋品，現場有畜產會存放之已逾期巴西殼蛋5309箱（約191萬顆）於待報廢銷毀區，及未逾期殼蛋（產地：巴西、泰國）827箱（約29萬顆），共計6136箱（約220萬顆）於冷藏倉庫。

對於蛋的保存問題，不可諱言地，責任或許出在陳吉仲，但這更是中央畜產會的職掌，而新北市政府、國民黨總統參選人侯友宜17日的新聞稿、臉書貼文，確實都劍指中央畜產會。黨內人士說，中央畜產會由新系把持，這或許才是急著滅火，避免這把火一路燒到賴清德身上的主因。

對於陳吉仲本身的問題，黨內人士也直言，他的政策辯護、政策說明能力都有極大待加強空間，不免被認為他太過學者氣息；相對地，府院、民代、黨中央，乃至中央畜產會，各發言系統有在近來爭議上，協助辯駁、協助說明力量薄弱，現在從結果看起來，都只是任由藍白陣營在咨意攻擊吧。

▼中央畜產會董事長林聰賢。（圖／記者許展溢攝）

▲▼中央畜產會董事長林聰賢。（圖／記者許展溢攝）

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