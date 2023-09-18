103架次共機擾台創新高！　國防部喊話北京當局：即刻停止此類行為

▲國防部即時軍事動態0918。（圖／國防部提供）

記者皮心瑀／台北報導

中共解放軍頻繁擾台，我國防部18日表示，自17至18日晨間，偵獲共機103架次出海活動，為近期新高，國軍秉運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。國防部呼籲北京當局，應即刻停止此類破壞性的單邊行為。

根據國防部的即時軍事動態，17日早上6點至18日早上6點，共103架次共機出海活動，其中，40架次逾越中線及其延伸線進入西南空域，包括蘇愷-30共10架次、殲-10共12架次、殲-11共4架次、殲-16共10架次、運油-20共2架次、空警-500共2架次，另共艦9艘次，持續在台海周邊活動。

回顧國防部公布台海軍事動態以來，上回破紀錄為今年4月的中共解放軍「環台軍演」，當時單日共91架次共機擾台，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域更多達54架次。

國防部指出，國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度沉著應對，並依「作戰為背景、訓練為著眼」指導，以「處處是戰場」思維，融入「時時做訓練」概念，提升防衛作戰能力。

國防部強調，台海和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任。共軍持續的軍事騷擾，易導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。