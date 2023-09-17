華府演說擬提國防3D戰略　侯友宜要形塑和平促進者、風險降低者

▲侯友宜紐澤西聯訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／紐澤西報導

國民黨總統參選人侯友宜今（17）迎來訪美重頭戲，下午將前往華府，而美東時間18日上午將在布魯金斯研究院發表演說，並將提出「三Ｄ」戰略。侯友宜今受訪時表示，自己在國防政策中強調「台海安定、台灣安全、世界安心」，能力要提升外、也要加強對話，更重要的事，要扮演和平促進者、風險降低者，希望雙管齊下台海穩定，保護台灣安全。

據了解，侯友宜在布魯金斯研究院將提出「三Ｄ」戰略，分別為嚇阻（deterrence）、對話（dialogue）、降低風險（de-escalating）。此為融合過去國民黨前主席江啟臣提出「二Ｄ戰略」為deterrence（嚇阻）、dialogue（對話），國民黨主席朱立倫則提出國防（defense）、對話（dialogue）。

對於媒體提問深藍群眾不贊成大幅增加經費，擔心窮兵黷武將招來戰事？侯友宜則說，用交流增進理解、用實力確保和平，這是不變的原則，才能讓台灣安定、台灣安全。

另外，侯友宜提到昨晚在紐澤西僑宴，這次僑胞非常熱情，尤其他們非常愛中華民國、愛台灣所有人民，每到各地都有很多民意代表來參與。

至於這次也看到美國眾議員來參僑宴，美國聯邦眾議員培恩與侯同桌，對於兩人聊了什麼。侯友宜說，眾議員對中華民國非常支持，也對僑胞熱情感到感動，昨天聊了一下，對方非常關心台灣、給予祝福，希望能夠在總統大選順利。