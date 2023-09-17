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賴清德拋高雄發展3方向　「科技是翅膀，文化藝術是根」

▲▼賴清德前往高雄內惟鎮安宮參香祈求台灣國泰民安、風調雨順，以及至金馬賓館當代美術館與企業界進行座談。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

▲賴清德今天晚間至金馬賓館當代美術館與企業界進行座談。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（17日）下午前往高雄參香，晚間至金馬賓館當代美術館與企業界進行座談。他談及，高雄要成為國際性的城市，國際級企業要持續進駐高雄，並與世界追求相同價值，此外，「科技是翅膀，文化藝術是根」，高雄不僅積極推動產業發展與基礎建設，也非常重視藝術與文化的發展，實力具足。

賴清德今日下午在鎮安宮董事長陳洋吉、金馬賓館當代美術館董事長邵永添、高雄市長陳其邁、立法委員趙天麟以及多位地方黨公職陪同下，接連前往高雄內惟鎮安宮參香祈求台灣國泰民安、風調雨順，以及至金馬賓館當代美術館與企業界進行座談，與來自各界的企業家暢談國政。

賴清德在與企業座談時談及，他非常敬佩高雄進步之餘，也重視人文藝術。他說，「科技是翅膀，文化藝術是根」，高雄不僅積極推動產業發展與基礎建設，也非常重視藝術與文化的發展，無論是國際化程度、產業發展、硬體建設與軟體條件上，高雄實力都已經俱足。

此外，賴清德會中提出高雄未來的3大方向，一是高雄要成為國際性的城市，他擔任行政院長時，核定高雄綠廊道計畫經費，初衷是希望高雄景觀更加漂亮，在高雄市長陳其邁的規劃下，直接串連好幾個區域，將綠廊道打造成一個大公園區，比起當時的初衷發揮了更大的功用，相信在陳其邁、立委趙天麟及各位高雄鄉親的努力下，高雄要成為國際性城市，指日可待。

賴清德說，第二，國際級企業要持續進駐高雄，近幾年，高雄更是台灣走向世界的關鍵城市之一，包括台積電最先進的兩奈米製程技術、日月光封裝測試技術，都在高雄，「全世界每6根不鏽鋼螺絲、螺帽，就有5個來自台灣高雄」，在這樣的條件下，相信國際級企業進駐高雄的意願會越來越高。

最後，賴清德說，是與世界追求相同價值，未來他將在總統蔡英文執政基礎下，讓台灣持續壯大，讓世界看見台灣是民主陣營的一份子，自然就會有更多國際企業與資源願意投資台灣。他補充，南台灣相較北台灣，在土地或各項資源上，都有更大的發展潛力，相信高雄絕對有能力可以做國際性的生意。

▲▼賴清德前往高雄內惟鎮安宮參香祈求台灣國泰民安、風調雨順，以及至金馬賓館當代美術館與企業界進行座談。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

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