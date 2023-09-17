「違規蛋品恐已在國人餐桌」　侯友宜要求農業部：盡速給供售流向

▲新北市跨縣市稽查進口蛋。（圖／新北市政府提供）



記者陶本和／台北報導

針對進口蛋的爭議，新北市長侯友宜雖然正在美國訪問，但17日表示，自己仍心繫國內越演越烈的進口蛋爭議。他說，違反食品法規的蛋品恐怕已經流入市面，賣給糕餅店、早餐店、雜貨店、市場攤販，甚至已經出現在國人的餐桌上；因此他要求新北衛生局行文農業部，盡速提供進口蛋供售流向，包括洗選及蛋加工製品委託工廠商等資訊，供地方政府稽查人員能完整清查。

侯友宜表示，他心繫國內越演越烈的進口蛋爭議，注意到農業部長陳吉仲昨天向國人打包票，表示不會有進口蛋以散蛋流形式入傳統市場，但桃園市政府衛生局追查發現桃園某農產品公司，從中央畜產會取得巴西、土耳其、泰國進口雞蛋，並協助代工製作液蛋，卻將進口蛋與國產蛋混合生產出來的液蛋產地標示為「臺灣」，散裝籃蛋也沒有標示品名和產地。

侯友宜說，無論業者是有心或是無意，這些違反食品法規的蛋品恐怕已經流入市面，賣給糕餅店、早餐店、雜貨店、市場攤販，甚至已經出現在國人的餐桌上。

侯友宜指出，雞蛋是重要的蛋白質來源，更是國人餐餐不可或缺的食材，陳吉仲以農業部長之尊信口開河已是失職，但他個人的仕途並非我關注的重點，「我更擔心不良蛋品流入市面的情況不可掌控，民眾和地方政府連如何避免或追查都不知從何下手」。

對此，侯友宜已經要求新北市衛生局發文，請農業部盡速提供進口蛋供售流向，包括洗選及蛋加工製品委託工廠商等資訊，供地方政府稽查人員能夠完整清查，避免混用進口蛋的蛋液，及相關雞蛋加工製品，流入市面讓民眾誤食。

侯友宜強調，進口蛋爭議由超思公司而起，其中可能涉及的利益輸送尚未釐清，又爆出一連串潛在的食安問題，這都並非天災而是人禍；因此，他呼籲中央，應落實源頭管理及主動揭露進口蛋品相關資訊，民進黨政府也應提高應對層級，盡速出面向民眾釋疑，並提出適當的解決方案。

▼新北市跨縣市稽查進口蛋。（圖／新北市政府提供）

