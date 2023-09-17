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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲請辭未准「人民活恐懼中」　侯友宜令新北衛生局查蛋流向

▲侯友宜紐澤西聯訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜紐澤西聯訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／紐澤西報導

超思進口巴西蛋風暴持續上演，在野黨連日緊咬農業部長陳吉仲，傳出陳吉仲因此向行政院長陳建仁請辭，不過，政院也發聲明證實陳建仁並未准辭，要求陳持續釐清各界質疑。對此，正在訪美行程的國民黨總統參選人侯友宜今（17）日表示，民進黨不查，就讓他侯友宜來查，已下令新北市衛生局追查進口蛋流向。

針對陳吉仲請辭，行政院發言人林子倫台灣時間17日晚間表示，陳吉仲確實曾向陳建仁表示願意因為進口蛋議題負起責任，但陳建仁認為，現階段陳吉仲有責任持續向各界釐清所有質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，已請陳吉仲於下周四行政院院會提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告。


侯友宜則對此表示，在這場缺蛋危機中，大家質疑進口蛋問題重重，看到蔡政府浪費很多公帑，不只疫區沒辦法解決，這幾天也發生食安、疑似洗產地的問題，讓人民生活在恐懼當中。

侯友宜強調，民進黨一直不願意面對講清楚，人民永遠沒辦法知道吃到疫區的蛋，「你們不講，就換侯友宜來好好查清楚」，他已經下令新北衛生局，要求農業部把蛋的流向交給地方政府，新北衛生局一定追查蛋的流向，還給人民食安的真相。

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