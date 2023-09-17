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逾期停留移工躲警查緝竟跳60米深谷　全因這種水果太好吃

記者高堂堯／南投報導

3名逾期停留的外籍移工今天於名間鄉茶園工作時，疑因偷吃附近果農種植的波羅蜜，遭到獲報的警方追緝，未料其中2人竟縱身往茶園旁的懸崖跳下，直墜超過60米深的彰化田中鄉谷地，受重傷動彈不得，所幸被彰、投2縣消防隊合力救起送醫，撿回性命。

▲逾期停留移工因貪食波羅蜜露餡，為躲避警方查緝竟跳崖受重傷，幸經警消救起無生命危險。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲逾期停留移工因貪食波羅蜜露餡，為躲避警方查緝竟跳崖受重傷，幸經警消救起無生命危險。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投警分局指出，赤水派出所於今日早上9時許接獲民眾報案，指稱有疑似外籍移工竊取其種植之波蘿蜜果實食用，請員警協助查緝，獲報後立即趕到與彰化縣交界之茶園現場，報案人指稱在該處茶園內之3名採茶工人就是竊取其果實之人。

▲逾期停留移工因貪食波羅蜜露餡，為躲避警方查緝竟跳崖受重傷，幸經警消救起無生命危險。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲逾期停留移工因貪食波羅蜜露餡，為躲避警方查緝竟跳崖受重傷，幸經警消救起無生命危險。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，當時因現場採茶機器聲音吵雜、呼喊沒有回應，員警走進茶園內要詢問時，3人竟立即奔跑逃竄；其中2人不顧安危往茶園邊與彰化縣交界處超過60公尺深的懸崖跳下，一旁民眾見狀脫口驚呼：「夭壽喔！跳落？」員警也當場錯愕，到崖邊察看後發現2人倒臥崖下，立即通報請消防單位到場救援。

▲逾期停留移工因貪食波羅蜜露餡，為躲避警方查緝竟跳崖受重傷，幸經警消救起無生命危險。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於該處地勢陡峭，經消防人員通報直升機到場後準備實施吊掛救援，但經研判現場無法實施吊掛作業，分別於下午2時及3時許將2名男子改以繩索作業救起，發現其皆有頭部擦傷及大腿骨折，所幸均無生命危險，由救護車送醫院救治中。

警方後經移民署南投專勤隊協助身分查證，3人均為逾期停留移工，後續將依相關規定處置，並提醒民眾若雇用來路不明的外籍移工，違者依《就業服務法》可處15萬至75萬元罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，呼籲切勿以身試法。

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