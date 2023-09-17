轎車北宜縣界公園靠左停　重機超車擦撞！夫妻檔翻滾倒地

▲陳男開車進入縣界公園，準備停車時左側與後方重機發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市北宜公路上與宜蘭縣交界處的縣界公園，昨天（16日）上午發生一起汽車與大型重機擦撞事故。一名男子駕駛汽車進入縣界公園後，準備靠左停車時，一輛雙載大型重機從左後方超車，當場發生擦撞，騎士與乘客都翻滾一圈倒地，重機也直接翻入車道，警方獲報，將受傷的2人送醫治療。

據了解，昨天上午27歲陳男與朋友相約開車到宜蘭玩，沿著北宜公路從坪林往宜蘭方向行駛，途中行經縣界公園時，打算稍作休息，就將車開入停車區內，後方騎大型重機的51歲王男載著妻子陳女，也尾隨進入停車區內，但陳男正準備往左靠要停車時，碰巧王男從左後方超車，因此發生擦撞。

▲王男騎重機與陳男擦撞後，與妻子2人翻滾一圈倒地，重機也翻入車道。（圖／記者陸運陞翻攝）

2車擦撞後，陳男立即停下，王男則與妻子雙雙翻落倒地，雙方連忙報警處理，警消抵達，將王男與陳女送醫宜蘭杏和醫院治療，目前已無大礙。警方表示，車禍發生地點為縣界公園內停車區，車道仍算道路，將依車禍事故處理，對雙方酒測後，酒測值都為零，造成車禍原因，仍需待進一步釐清。

▲陳男進入縣界公園，騎重機的王男尾隨在後方。（圖／記者陸運陞翻攝）