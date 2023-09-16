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台南食農教育親子育樂營　親師生摸文蛤體驗七股之美

▲台南市2023年食農教育親子育樂營第14場熱鬧登場，親子透過「五感」體驗，瞭解平日餐桌上的好料理「文蛤」之美，教育局長鄭新輝也一起「撩落去」，與親子同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市2023年食農教育親子育樂營第14場熱鬧登場，親子透過「五感」體驗，瞭解平日餐桌上的好料理「文蛤」之美，教育局長鄭新輝也一起「撩落去」，與親子同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2023年食農教育親子育樂營第14場，16日在七股區建功國小熱鬧登場，主角是餐桌上常見的文蛤，建功國小結合七股區十份里在地產業，規劃一系列體驗課程，讓參與活動的親子透過「五感」體驗，瞭解平日餐桌上的好料理「文蛤」之美，教育局長鄭新輝也一起「撩落去」，與親子同樂。

黃偉哲市長表示，台南幅員廣大，多元且豐富的地理環境與資源，孕育出多種享譽全國的農漁畜產，感謝學校與教育局的用心規劃，讓學童在課程中學習將在地農漁畜產，連結至健康飲食、生活文化與友善環境，親身體驗從產地到餐桌的過程及辛勞，培養學童惜食憫農、愛家愛鄉的情懷。

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▲台南市2023年食農教育親子育樂營第14場熱鬧登場，親子透過「五感」體驗，瞭解平日餐桌上的好料理「文蛤」之美，教育局長鄭新輝也一起「撩落去」，與親子同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長也穿上青蛙裝，在魚塭養殖區與親子們共同體驗「摸蜊仔兼洗褲」的童年樂趣，學習辨別文蛤的品質和等級。鄭局長表示，台南有豐富的農漁特產，透過食農教育的推動，讓學童從小體驗及認知台南在地豐富的家鄉特產，並藉由辦理親子體驗營的方式，將食農知識推廣至家庭，透過親子共學，不只延伸食農教育的廣度，更添增親子同樂的美好回憶及體驗。

建功國小黃郁雯校長表示，學校和在地青農-股份魚鄉共同合作，將七股在地產業融入學校課程，校園情境佈置在地產業的養殖廊道，訓練每個學生都能擔任解說員，為來賓介紹家鄉產業特色之美。這次體驗活動有安排讓親子一起參觀學校的產業養殖廊道，深入瞭解文蛤的生態和養殖過程，同時也規劃文蛤吊飾DIY，將文蛤外殼的構造和特點，透過孩子們無限的想像力，創作出獨特而美麗的作品。希望經由本次食農教育體驗活動，讓大家更瞭解七股在地的文蛤產業，進而產生對自己家鄉與產業的珍愛情懷。

▲台南市2023年食農教育親子育樂營第14場熱鬧登場，親子透過「五感」體驗，瞭解平日餐桌上的好料理「文蛤」之美，教育局長鄭新輝也一起「撩落去」，與親子同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

當日參與活動的家長們，對教育局和學校規畫辦理假日親子營食農教育體驗活動都覺得很棒，希望能夠持續辦理並增加場次，因為各場的課程主題都與台南在地物產有關，內容也相當豐富，各場開放報名後隨即秒殺，這次能和小孩一起參與，共同體驗食農之樂，真的收穫滿滿，期待下一場親子活動再登場。

教育局表示，2023年度上半年食農教育體驗活動已全部辦理完竣，反應及回饋確實相當熱烈，下半年的活動將陸續展開，月月都精彩，教育局和學校將會持續透過各種體驗課程，推動台南在地食農教育，歡迎親子踴躍報名，相關訊息可參閱台南市政府教育局網站。

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