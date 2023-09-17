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大自然反撲！利比亞洪災萬人淹死遺體泡海水　BBC記者聞屍臭味反胃

▲▼利比亞德爾納慘遭洪災侵襲，水壩潰堤沖毀整座城市，市區瀰漫著屍體腐爛的死亡氣息。（圖／路透）

▲利比亞德爾納慘遭洪災侵襲，水壩潰堤沖毀整座城市，市區瀰漫著屍體腐爛的死亡氣息。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

全球面臨極端氣候的困境，北非國家利比亞最近慘遭地中海風暴侵襲，其帶來的強大暴雨沖垮兩座水壩，水壩潰堤後7公尺高的洪水宛若海嘯般沖往東部港口城市德爾納，已知死亡人數飆升至1萬1300人，多具嚴重腐爛的屍體泡在地中海內以及泥土裡，死亡的腐肉氣息夾雜著汙水與海水的氣味，令來訪者嚴重反胃。

根據《BBC》，聯合國於當地時間16日發布報告，指出利比亞東部沿海港口城市德爾納（Derna）洪災死亡人數已飆破1萬1300人、而僅在該地就有至少1萬100人以上失蹤，至於德爾納以外地區則有170人因洪水喪命，目前搜救人員正全力尋找倖存者，預估死亡人數還會持續增加。

▲▼利比亞德爾納發生洪災，遭洪水沖走的汽車出現在海邊。（圖／路透）

▲利比亞德爾納發生洪災，遭洪水沖走的汽車出現在海邊。（圖／路透）

聯合國表示，這場地中海風暴所帶來的降雨，已經導致利比亞東北部4萬多人流離失所，其中光是德爾納地區就有3萬多人失去家園。聯合國人道事務協調廳透露，隨著成千上萬流離失所的災民正在遷徙，無形中暴露於地雷和戰爭遺留爆炸物的風險正在上升，因為洪水已經沖散了地雷等危險爆裂物。

還有30萬名的兒童在風暴侵襲後，面臨霍亂、營養不良、腹瀉、脫水的威脅，他們可能還得面對「暴力和剝削的風險」。

國際救援組織表示，大多數利比亞民眾的屍體都浸泡在水中腐爛，因此呼籲外界能夠提供更多設備，協助他們完成海底打撈工作。突尼西亞代表團一名關係人士與俄羅斯、阿拉伯國家、土耳其、義大利等國的代表團舉行會議時表示，「屍體正在嚴重腐爛」。

▲▼利比亞德爾納發生洪災，搜救團隊將罹難者遺體從地中海打撈上岸。（圖／路透）

▲利比亞德爾納發生洪災，搜救團隊將罹難者遺體從地中海打撈上岸。（圖／路透）

《BBC》記者從利比亞國內第二大城班加西（Benghazi）搭車出發，沿著公路向德爾納行駛，然而他們卻目睹原本綠油油的田野變成鏽紅色的湖泊，慘遭洪水整根拔起的電線桿雜亂無章地四散在道路，汽車必須閃過高速公路的坑道，至於離德爾納最近的一座橋被洪水完全沖走了。

現場士兵們向每輛車的司機與乘客發放口罩，而對向車道開車的人都緊緊戴著口罩，旋即這群記者領悟到口罩的真正用途，因為德爾納這座城市正瀰漫著死亡的氣味，可怕的味道撲鼻而來，部分是屍體腐爛的氣味、港口海水與汙水的氣味，以及其他難以辨別的味道。

令人作噁的臭味強烈到讓人感到反胃，尤其當面向港口俯瞰時，濃烈的腐爛臭味隨著海風的吹拂掩面襲來，隨著潮水的湧入，原本浸泡在海水裡的腐爛屍體被困在碎片堆中，破歲的木頭、整輛汽車、輪胎、冰箱，所有雜物都在死水裡攪和，洪水沖過這片貧瘠的土地，什麼也沒留下。

目前利比亞面臨東、西部政府對峙局面，內戰導致國內基礎設施遭到摧毀，然而當《BBC》記者向東部政府總理哈瑪德（Osama Hamad）詢問本該保護民眾生命財產安全的大壩為何會潰堤，哈瑪德卻表示，「這場強烈的風暴對水壩而言太過強烈了，然而這就是大自然的真諦、這也是真主阿拉」。

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