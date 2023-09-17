獸醫忍痛碎趾詐保！騎車自撞電箱截8趾獲賠850萬　破洞太多露餡

▲楊姓獸醫師發揮醫療專業加工碎趾詐保，遭檢警查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

擁有獸醫師資格，並在北台灣成立老字號寵物醫療周邊商品專賣店「寶貝兔寵物用品社」的楊姓獸醫（42歲），近年來因經濟不景氣，加上誤判情勢投資大量獸醫專業醫療器材導致公司周轉不靈，竟鋌而走險，在2021年8月策畫假車禍詐領保險金，楊姓獸醫驚人以鈍器加工，敲碎自己雙腳腳趾，並發揮醫師專業上藥麻醉後，騎乘機車在台北市大同區撞路邊電箱送醫，楊男雙腳腳趾因骨碎嚴重，經醫院搶救切除8根腳趾，也因此獲得2家保險公司意外險理賠850餘萬元，但全案疑雲重重，保險公司蒐證後報警求助。

據了解，楊姓獸醫師疑因投資積欠數千萬元債務，在2021年上半年陸續投保包含國泰、和泰、富邦、明台產物等多家保險公司的旅遊、意外險，楊男大量投保後，隨即在2021年8月，騎機車行經北市大同區重慶北路3段152巷內公園旁，自撞對向路旁電箱。

楊男雙腳掌有粉碎性骨折，經北市消防局救護車送往台大急救，治療過程醫師研判楊男雙腳趾均粉碎嚴重，且有發黑狀況，醫師緊急動手術截除他右腳5趾、左腳3趾後楊男傷勢才趨穩定。

事後楊男據此向包含國泰、富邦申請3筆意外險理賠，總計出險金額超過850萬元新台幣，雖然楊男車禍、就醫過程均有紀錄，但保險公司調閱楊男投保紀錄發現，他在車禍發生前密集向最少4家保險公司投保多張旅遊、意外險保單。

且保險公司稽核調查發現，楊男在重慶北路騎機車自撞車禍，楊男當時在巷弄內左轉自撞路旁電箱，但撞擊痕跡卻明顯都在機車右邊，加上兩腳掌嚴重粉碎性骨折、其他地方均無傷勢等詭異狀況，引起保險公司懷疑。

加上楊男送醫時全身穿西裝，卻腳穿拖鞋，腳掌傷勢嚴重，西裝衣褲卻幾無破損及任何撕裂破損，更讓救護人員印象深刻的是，楊男就醫時雙腳掌傷勢嚴重，但腳趾骨裂粉碎處卻已經發黑，顯見受創傷勢已有一段時間，應非當下車禍撞擊造成。

保險公司調查出車禍理賠不合理內情後，向台北市警局刑警大隊報案，市刑大毒緝中心接獲報案後成立專案小組追查，警方緊急向台大調閱楊男送醫截肢的組織樣本化驗報告，結果在楊男腳掌趾樣本血液檢查中，驗出除了截肢急救手術外的額外藥物成分，顯示楊男有可能以自己專業獸醫背景，自行服用施打藥物止痛後，以鈍器加工製造粉碎性骨折傷勢，以假車禍真截肢方式詐保。

檢警蒐證完備後，今年6月持搜索票、拘票到楊男位於台北市萬華區住處將他拘提到案，並查扣手機等相關電磁紀錄，據了解，楊男早在車禍前就已頻繁查詢截肢、意外險理賠等相關資訊，並曾與友人詢問出險理賠問題，但楊男到案後否認加工截肢詐保，警訊後仍依觸犯詐欺罪嫌移送。

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