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仙人跳勒索20萬！北市警靖城掃黑　9天逮45黑幫成員到案

▲台北市警局執行靖城掃黑專案，逮捕竹聯幫仁堂多名成員到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警局執行靖城掃黑專案，逮捕竹聯幫仁堂多名成員到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市警局為打擊黑幫囂張氣焰、維護本市治安平穩，規劃從今年6月5日至6月14日，配合內政部警政署執行靖城、掃黑行動專案，特別鎖定竹聯幫仁堂及其他不法幫派涉暴力討債、恐嚇取財、詐欺及販毒等犯罪行為強力掃蕩，檢肅治平專案目標共計7件45人到案。

台北市警方指出，本次檢肅黑幫專案目標包含竹聯幫仁堂所屬明仁會林姓成員為首之暴力犯罪集團共7人、弘仁會顏姓成員為首之販毒集團共12人、旭仁會陳姓成員為首之暴力犯罪集團共3人及王姓成員為首之詐欺集團共8人。

另竹聯幫仁堂蔡姓成員為首之暴力犯罪集團4人、天道盟太陽會潘姓成員為首之暴力犯罪集團共5人，以及陳姓犯嫌為首之擄鴿集團共6人，總計查扣安非他命及愷他命等各類毒品8千8百餘公克，各式刀械棍棒及現金41萬餘元。

▲台北市警局執行靖城掃黑專案，逮捕竹聯幫仁堂多名成員到案。（圖／記者張君豪翻攝）

其中台北市刑大隊偵一隊檢肅天道盟太陽會潘男到案，為追討債務而指揮幫眾至被害人店家丟擲信號彈、砸毀室內擺設，以棍棒毆打被害人，警方接獲報案後報請台北地檢署檢察官指揮，檢肅潘姓主嫌等5人到案，依違反組織犯罪防制條例、妨害秩序等罪嫌移送。

北市刑大隊偵二隊檢肅陳男為首之擄鴿集團，其指揮共犯在北部山區於鴿賽期間，從事盜捕賽鴿並向鴿主恐嚇取財之不法犯行，經長期蒐證並報請苗栗地方檢察署檢察官指揮，檢肅陳姓主嫌等6人到案，並查扣現金31萬餘元，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌送辦。

刑大偵五隊檢肅竹聯幫仁堂明仁會林姓成員，指揮幫眾以仙人跳設局被害人後，率眾毆打勒索遮羞費20萬元，案件報請新北地檢署檢察官指揮，檢肅林姓主嫌等7人到案，並查扣各式刀械棍棒及本票等，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害等罪嫌送辦。

台北市警局強調將貫徹「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」系統性掃黑策略，擴大打擊黑道幫派，阻斷幫派犯罪組織運作命脈，警方對危害社會治安犯罪必嚴加究辦，使民眾享有安居樂業之生活。

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