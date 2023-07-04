「鳥科學先生」割包皮詐健保案燒不停　11病患再遭搜索拘提

▲名醫顧芳瑜涉幫割包皮的病患偽造病歷詐領保險，先前已被拘提到案訊問。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

泌尿科名醫「鳥科學先生」顧芳瑜涉嫌造假診斷證明，協助割包皮的病患詐領商業保險金，檢警4月時發動14路大搜索，約談顧芳瑜以及8名病患後，顧被依加重詐欺、偽造文書等罪嫌以150萬元交保，檢警持續追查，台北地檢署4日再次指揮刑事警察局兵分11路搜索，搜扣相關保險單據，並將11名涉嫌詐保病患拘提到案。

由於台灣的醫療險對於單純美觀等目的的割包皮手術通常不予理賠，或者理賠金額會打折扣，僅有因包皮過長導致發炎或其他影響健康問題的手術，才會給予實支實付或者理賠醫療險。

顧芳瑜診所遭檢舉，疑似為了幫病患爭取理賠，從2020年到2021年間多次造假不實診斷證明，其中包括在公央機關任職的碩士高材生，涉嫌加重詐欺取財以及偽造文書等罪，台北地檢署4月間首度一早指揮刑事局到診所等14處展開大搜捕，拘提顧芳瑜以及8名保險理賠有疑慮的涉案病患到案。

在首度搜索行動後，檢察官林逸群原本諭令顧芳瑜300萬元交保，但因顧籌不出錢，降保為150萬元，4病患各以1萬到3萬元不等交保，其餘4病患請回。檢請清查相關病歷紀錄，又再發現11名病患涉案，因此發動第2波搜索拘提行動。