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社會 社會焦點 保障人權

毒婦冒名投保3000萬　百萬買兇撞癱表弟！沒領到錢反賠821萬

記者蔡怡萍／雲林報導

曾在林內鄉農會擔任理事的雲林縣63歲林姓婦人，因投資失利、積欠債務，竟先替中風開刀後行動不便的何姓表弟，陸續向保險公司投保6張保單、總額2930萬元，再以100萬元買凶，唆使彭、陳兩嫌開車將何男撞死詐保，但表弟逃過一死，受到重傷呈半植物人狀態。林女因賠償表弟680萬元達成和解，最高法院判5年2月定讞；另一方面，雲林地院再判林婦須償還141萬8688元給雲林地檢署先代付的犯罪被害人補償金。

▲林女以提供100萬元予彭嫌、陳嫌等，合謀實施殺人以詐取保險金，2020年5月21日假冒農會人員假意交付補助金，等待何男持助行器走出家門口時，陳嫌隨即駕駛贓車衝撞。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林女買兇假冒農會人員假意交付補助金，等待何男持助行器走出家門口時，由陳嫌駕駛贓車衝撞。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

回顧案情，林婦喪偶、育有3名已成年子女，擔任農會理事為無給職，並熟稔農保等保險業務，平常偶爾打零工、日薪僅約1千元，但因生活揮霍對外積欠數百萬元債務。林女的何姓遠房表弟，因為中風腦部開刀行動不便，林女認為有機可乘，陸續偽造何男簽名投保共6筆意外險、旅遊平安險，保險金額高達2930萬元。

林婦替何男保險後，以100萬元代價，找來彭男試圖製造假車禍；沒想到臨作案前彭男心生膽怯，又以50萬元代價「發包」給陳男，彭、陳2人在林女的指示下，先用3萬元購買報廢車輛，並偷來車牌懸掛在車輛上做為犯案工具，事前在何男林內鄉住處前道路演練多次。

▲林女以提供100萬元予彭嫌、陳嫌等，合謀實施殺人以詐取保險金，2020年5月21日假冒農會人員假意交付補助金，等待何男持助行器走出家門口時，陳嫌隨即駕駛贓車衝撞。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳嫌第1次沒衝撞成功，還2度加速追撞，將何男撞到重傷半癱。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

2020年5月28日案發當天，彭男假冒農會人員，謊稱要拿補助款給何男，何男吃力地拄著助行器剛走出家門，陳嫌便開車高速準備衝撞何男，第1次因角度不對，放棄重來；第2次因對向有來車，怕遭人發現再次放棄；第3次確認對向均無來車，即加速衝撞何男後逃逸。

可憐的何男明知死神近在眼前，卻無力逃離、眼睜睜被撞，造成腦部外傷併蜘蛛網膜下出血等嚴重傷勢，雖經搶救，仍呈癲癇、半植物人狀況，此後都要待在安養院安養。

雲林地院一審後依共同殺人未遂，判林婦有期徒刑9年，案件經上訴到最高法院，林婦最後因始終坦承犯行、並以680萬元與被害者家屬達成和解，獲得原諒，判決有期徒刑5年2月定讞。

另外，雲林地檢署也提告對林婦求償犯罪被害人補償141萬8688元，雖林婦主張已依和解賠償給被害者家屬680萬，已遠高於此金額，請求免賠，但法院認為林婦與對方談和解當時，已同意680萬不包含對方已領取的補償金，判決仍需賠雲林地檢署141萬餘元，全案可上訴。

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