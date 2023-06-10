黑幫大哥幫喬感情糾紛　撂人圍毆還索20萬遮羞費...搜出滿桌子棍棒

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵5隊接獲線報，竹聯幫仁堂明仁會三峽分會林姓成員，藉由朋友感情糾紛，將被害人約至新北市三鶯棒球場，並找人助陣持刀械棍棒恐嚇被害人，並且毆打成傷，還逼迫其交付遮羞費20萬元，警方展開調查後，將林等人逮捕到案，並起出滿桌子的犯案兇器，偵訊後將林等人依組織犯罪等罪嫌移送法辦。

警方調查，21歲的林姓男子是竹聯幫仁堂明仁會成員，日前替朋友處理感情糾紛，在3月間將呂姓被害人約至新北市三鶯棒球場，並持刀械棍棒恐嚇被害人，且動手毆打呂姓男子。

▲明仁會三峽分會成員替人處理感情糾紛，非但撂人圍毆，還開口要20萬遮羞費。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男等人再度以言語恐嚇，要求呂交出20萬元遮羞費，警方獲悉後立刻展開調查，在6日逮捕林姓嫌犯等7人到案說明，查扣手機7隻、電腦以及西瓜刀、折疊刀等證物。

警方訊後依照《組織犯罪條例》、傷害以及恐嚇罪嫌移送地檢署偵訊，北市警局針對幫派暴力犯罪，將落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」之打擊黑幫策略，以強力掃蕩作為，徹底刨除轄內幫派成員，