74快速道路追撞前車　肇事駕駛稱「媽媽開刀」沒和解竟開溜

▲警方到場採證，郭男車輛有輕微車損。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市郭姓男子在臉書社團爆料，昨（16）日74快速道路北屯段匝道口發生車禍，肇事者急稱「媽媽在醫院開刀，能不能趕快私下和解」，未料雙方一下匝道，肇事者竟快速駛離，令他憤而報警。轄區台中市第五警分局表示，肇逃駕駛非車主，目前已根據車牌通知車主到案說明。

網友PO文昨日指出，「XXX-XXXX（肇事者車牌）肇事逃逸～馬上聯繫賠償！肇事者一直說：媽媽在慈濟醫院開刀，我們能不能私下快快和解，報警完、定位、拍照、移車下交流道，然後急轉彎逃跑，警察還沒來」，原PO還說，車主是女性，認識者或路上遇見的人，請報警聯繫警察。

▲▼郭男於事故現場拍照留證，雙方同意移車下匝道，未料銀車駕駛竟肇事逃逸。（圖／截取自臉書社團）

台中市第五警分局調查，16日下午3時45分獲報，台74線東山匝道發生車禍，報案人郭男（39歲）開車沿台74線快速道路東山匝道，由太平往潭子方向行駛，下匝道時與另一輛自小客車碰撞，雙方駕駛未受傷且有輕微車損。

不過在雙方當事人為避免發生二次事故，同意拍照後將車輛開下匝道，其中郭男將車開至環中東路軍功郵局前停放之後，卻見肇事車輛右轉軍福16路往和順路方向逕行離去，未等待警方到場。

警方表示，已依規現場處理採證，依權職查詢肇事車輛車牌，查出肇事者非車主，已通知車主到案，並告知郭男處理經過及相關程序與權益。