彰化轎車撞毀民宅！二寶爸到醫院拒酒測跑了　驚悚撞擊影片曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化永靖鄉永福路、西門路口11日深夜發生一起自小客車撞毀廟旁民宅事故，不僅磚造樑柱倒塌、鐵捲門撞破、停在屋內的自小客跟機車也被撞凹，更慘的是房屋已經傾斜，當時30歲邱姓駕駛和車內2小孩均受輕傷送醫，但邱男卻在到院後離開、拒絕酒測。肇事影片今天曝光，疑似車速過快釀禍，相關肇事原因仍有待警方釐清。

▲彰化永靖發生自小客撞入民宅。（圖／民眾提供）

根據影片顯示，邱男行經西門路到永福路口前，車子突然偏離車道快速撞入民宅，再衝撞電桿，整輛車彈飛到逆向車道，車頭撞爛、氣囊全爆開，並冒出白煙，小孩下車後仍嚇得一直哭。

強大的撞擊聲驚動附近的居民，有人說，車禍當下駕駛情緒很激動，也有人說「真的開太快了」、「疑似有酒駕情形發生」，也有阿伯說「命大」，撞民宅再撞3支電桿，父子3人都平安，一定是甘霖宮王爺公保佑。

邱姓女屋主今天仍心有餘悸的說，昨天深夜大家都睡了，突然聽到一聲猛烈的撞擊聲，剛開始以為是放鞭炮，後來又聽到許多人的聲音，心裡才意識到「有車禍」，接著又聽到救護車，一驚，出門看時原來是自己的家被撞毀了。

▲民宅被撞到歪斜了。（圖／記者唐詠絮攝）

「兒子的愛車毀了、家也快倒了也不能住人，這下家當全沒了」，女屋主說，幸運的是兒子媳婦昨夜都去逛夜市，車禍當下若留在屋內，後果真的無法想像，但如今也不知道該怎麼重建家園。

警方初步調查，邱男駕駛白色休旅車，車上搭載2名男童，疑似因車速過快，自撞民宅，造成民宅毀損，波及民宅內的自小客車及機車，本次事故駕駛及兩名孩童皆輕傷，送醫後無大礙，由於邱男自行到院後無故離開，規避警方酒測，依肇事逃逸偵辦，將報請彰化地方檢察署申請強制抽血，釐清相關肇事責任。

▲民宅被撞到倒塌了。（圖／記者唐詠絮攝）