　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化轎車撞毀民宅！二寶爸到醫院拒酒測跑了　驚悚撞擊影片曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化永靖鄉永福路、西門路口11日深夜發生一起自小客車撞毀廟旁民宅事故，不僅磚造樑柱倒塌、鐵捲門撞破、停在屋內的自小客跟機車也被撞凹，更慘的是房屋已經傾斜，當時30歲邱姓駕駛和車內2小孩均受輕傷送醫，但邱男卻在到院後離開、拒絕酒測。肇事影片今天曝光，疑似車速過快釀禍，相關肇事原因仍有待警方釐清。

▲彰化永靖發生自小客撞入民宅。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化永靖發生自小客撞入民宅。（圖／民眾提供）

根據影片顯示，邱男行經西門路到永福路口前，車子突然偏離車道快速撞入民宅，再衝撞電桿，整輛車彈飛到逆向車道，車頭撞爛、氣囊全爆開，並冒出白煙，小孩下車後仍嚇得一直哭。

▲彰化永靖發生自小客撞入民宅。（圖／記者唐詠絮攝）

強大的撞擊聲驚動附近的居民，有人說，車禍當下駕駛情緒很激動，也有人說「真的開太快了」、「疑似有酒駕情形發生」，也有阿伯說「命大」，撞民宅再撞3支電桿，父子3人都平安，一定是甘霖宮王爺公保佑。

邱姓女屋主今天仍心有餘悸的說，昨天深夜大家都睡了，突然聽到一聲猛烈的撞擊聲，剛開始以為是放鞭炮，後來又聽到許多人的聲音，心裡才意識到「有車禍」，接著又聽到救護車，一驚，出門看時原來是自己的家被撞毀了。

▲彰化永靖發生自小客撞入民宅。（圖／記者唐詠絮攝）

▲民宅被撞到歪斜了。（圖／記者唐詠絮攝）

「兒子的愛車毀了、家也快倒了也不能住人，這下家當全沒了」，女屋主說，幸運的是兒子媳婦昨夜都去逛夜市，車禍當下若留在屋內，後果真的無法想像，但如今也不知道該怎麼重建家園。

警方初步調查，邱男駕駛白色休旅車，車上搭載2名男童，疑似因車速過快，自撞民宅，造成民宅毀損，波及民宅內的自小客車及機車，本次事故駕駛及兩名孩童皆輕傷，送醫後無大礙，由於邱男自行到院後無故離開，規避警方酒測，依肇事逃逸偵辦，將報請彰化地方檢察署申請強制抽血，釐清相關肇事責任。

▲彰化永靖發生自小客撞入民宅。（圖／記者唐詠絮攝）

▲民宅被撞到倒塌了。（圖／記者唐詠絮攝）

ETStar學習雲來啦！輸入限量折扣碼「ETbreaking」享早鳥優惠

►美女健身教練「鋼鐵小廚娘」增肌減脂健身訓練課程

►不用怕被AI取代！大師帶你4小時輕鬆活用AI強化職場競爭力

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／遭甄妮痛罵：吃錯藥　王力宏回應了！
挖呀挖老師不藏了！　公開「素顏無P真面目」
庭後憔悴受訪！　高虹安：深自檢討
前10大最夯ETF！　「績效王」今年瘋漲80%
快訊／台農蛋品宣布　巴西雞蛋全面回收下架
台中臭豆腐「4年被查上百次」！　網喊朝聖：最安全的店
獨／我老公搞上我媽！桃園岳父曝內幕　高虹安首回應「好朋友」干
快訊／青青突認「已提離婚」！　錢被騙光
快訊／總統大選公告發布　郭台銘連署門檻出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

經紀臉太臭出事了！5酒客1萬5叫4小姐反開戰　招待所成擂台釀7傷

怕怕的...台南文元國小旁流浪狗成群　動保處回應了

不滿被分手！小三狂call每月要2萬、周陪住2天　人夫崩潰提告

北市府遭爆有「門神」護航基泰　檢廉政風「雙箭齊發」徹查

快訊／台中崇德殯儀館突停電　告別式音響+燈光全停擺喪家傻眼

彰化轎車撞毀民宅！二寶爸到醫院拒酒測跑了　驚悚撞擊影片曝

貪官陳凱凌貪污判刑8年　「逃亡可能性甚高」法官再押他2個月

快訊／北捷七張站1男突倒地　失去生命跡象送醫搶救中

劉冠軍盜國安秘帳！執行署賣他「台積電等962張股票」　追回1.29億

新北環快4騎士慘摔！原來是一包麵粉惹禍　警追查元兇

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

苗栗銅鑼五福廟普渡結束　6500盤供品1分鐘全掃光

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

任賢齊上海開唱《對面的女孩看過來》　聽歌迷回「只有你真實」他慌了XD

經紀臉太臭出事了！5酒客1萬5叫4小姐反開戰　招待所成擂台釀7傷

怕怕的...台南文元國小旁流浪狗成群　動保處回應了

不滿被分手！小三狂call每月要2萬、周陪住2天　人夫崩潰提告

北市府遭爆有「門神」護航基泰　檢廉政風「雙箭齊發」徹查

快訊／台中崇德殯儀館突停電　告別式音響+燈光全停擺喪家傻眼

彰化轎車撞毀民宅！二寶爸到醫院拒酒測跑了　驚悚撞擊影片曝

貪官陳凱凌貪污判刑8年　「逃亡可能性甚高」法官再押他2個月

快訊／北捷七張站1男突倒地　失去生命跡象送醫搶救中

劉冠軍盜國安秘帳！執行署賣他「台積電等962張股票」　追回1.29億

新北環快4騎士慘摔！原來是一包麵粉惹禍　警追查元兇

巴西蛋4個月還在賣　農業部：現在市面上的都安全「可放心食用」

中大「太空魔方」小兵立大功　成功解開地震前兆機制

圖／大直25受災戶今「限時取物」　屋內傾斜嚴重！害民眾不舒服須攙扶

胡瓜隔7天變超瘦「成果照出爐」！穿西裝錄影　白家綺驚呼：也太帥

地價稅省4倍！符合5條件　9／22前登記

馬英九批綠「互不隸屬」是新兩國論　朱立倫要賴清德「去解決」

賴清德「國家希望工程」端政策　她嘆時空錯置：8年前蔡英文就提過

屏東詐騙等5打宣導團隊　9月從校園出發深入33鄉鎮

快訊／喊「真相不重要」遭甄妮痛罵：吃錯藥　王力宏回應了！　

分析／賴清德提0到22歲政策　綠評最大亮點：用「投資」打破舊框架

腕龍？菲律賓現「4腳蛇」　腹部突起＋壯碩短腿超詭異

社會熱門新聞

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

即／新竹網通大廠火警　4F辦公室起火燃燒

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

基泰「二大門神」曝光！　來頭超大黑白通吃

快訊／台南傳槍響　男左腿疑中槍送醫

新北工廠大火　火舌噴出窗濃煙沖天

買好晚餐回家！父子遭海軍女士官猛撞　17歲兒送醫亡

新竹獨居翁失聯！警破門驚見「2犬啃屍」

獨／嘉義夫妻溺水雙亡　老客人悲憶和藹笑容

三寶停平交道被火車撞　影片曝光

基泰閃辭董座「不倫師生戀」黑歷史起底　法院認證判賠

誤把特戰老兵當通緝犯！警民互毆全身傷　檢全起訴

賣茶女業務被灌醉　港商裝傻「被驗出DNA」

快訊／高虹安風波連環爆！北院今傳喚出庭

更多熱門

相關新聞

小三不滿被分手　狂call人夫開條件挨告

小三不滿被分手　狂call人夫開條件挨告

恐怖情人！彰化1名小三不滿被人夫分手，每天狂打電話、傳訊息給對方，要求每周必須陪住2天、每月要2萬元生活費，還揚言若不照做「要把他老婆押走」、「將他處理掉」，讓男子心生畏懼報警提告，彰化地院審結，依犯跟蹤騷擾罪，判處拘役20日，可易科罰金。

慶祝好友退伍竟「公園拉K」　4男全進警局

慶祝好友退伍竟「公園拉K」　4男全進警局

快訊／高虹安搭小黃現身北院　全程不發一語

快訊／高虹安搭小黃現身北院　全程不發一語

高虹安出庭前鬧場！台灣國成員喊「終結柯家班」遭勸離

高虹安出庭前鬧場！台灣國成員喊「終結柯家班」遭勸離

賽鴿聯合會做內外帳騙獎金　台南檢警再逮16人

賽鴿聯合會做內外帳騙獎金　台南檢警再逮16人

關鍵字：

彰化酒測肇事逃逸永靖甘霖宮影音

讀者迴響

熱門新聞

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

啦啦隊女神「車內親密」！

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

八點檔女星約會「蜜桃臀」130分鐘

日男性侵百歲老嫗！緊急送醫仍慘死

青青突認了「已提離婚」！

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

超商關東煮退燒　網曝2關鍵致命傷

美國找到金蛋難倒科學家　真面目出爐

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面