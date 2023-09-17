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新北醉男倒臥騎樓　發酒瘋猛踹救護員！遭壓制送醫管束

▲新北市新店區今天凌晨發生一起救護暴力案件。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消會同警方抵達，同時協助處理吳男送醫。（圖／陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（17日）凌晨3時許發生一起妨害公務案件，一名男子酒醉路倒在新店中正路騎樓內，路過民眾發現，立即撥打119請求協助，2名救護同仁抵達，試圖喚醒該名男子時，男子突然發起酒瘋，出腳猛踹一名救護人員，警方立即壓制，並送往醫院保護管束，遭踹的救護員經驗傷後提出告訴。

據了解，今晨2時許，新北市消防局第四大隊接獲報案，新店區中正路514號前50歲吳姓男子躺在路邊需要協助，警消同仁抵達，吳男表示，等等自行返家不需送醫，同仁隨後返隊；約過1小時，民眾再度報案，新店分隊鄭姓救護員與另名同仁再度出勤。

▲新北市新店區今天凌晨發生一起救護暴力案件。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲吳男倒臥在新店中正路旁，民眾發現撥打119協助送醫。（圖／陸運陞翻攝）

但抵達評估狀況時，吳男卻暴怒嗆「不是說不用嗎！」隨後伸腳朝鄭男腹部猛踹，造成鄭男上腹部擦、挫傷，現場協助警員立即將吳男壓制，鄭男當下感到身體不適，前往慈濟醫院就診及驗傷，踹人的吳男，則轉由另輛救護車協助送往新店耕莘醫院保護管束，待酒醒後再帶返所內依妨害公務、傷害罪偵辦。

新北市政府消防局表示，嚴厲譴責攻擊消防員行為，堅決反對暴力，絕不縱容，將依法提告。呼籲民眾應體諒並重視消防人員執行緊急救護工作的辛勞，珍惜緊急醫療救護資源。

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