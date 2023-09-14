21歲改裝猴相約夜騎北宜「沿路炸街吵翻天」　遇攔檢直呼：完了

記者陸運陞／新北報導

昨天（13日）晚間7時許，新北市新店區有2名男子，騎乘機車行經安康路時，因2車都改裝排氣管，沿途炸街擾亂居民安寧，巡邏警員發現，立即將2名男子攔下，經查雖然都有合格駕照，但2台車所改裝的排氣管，並未貼有環保局合格標章，立即開單裁處，其中1輛機更因車身與車牌不符，直接扣牌禁止行駛。

▲王男與吳男相約夜騎，但沿途發出噪音遭警方攔下。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，21歲王男與21歲吳男，昨晚相約準備到新店北宜公路夜騎，但2人為了追求引人注目，將車輛多處改裝，尤其針對排氣管，還使用未經環保局認可，2人沿著新店安康路行駛時，就發出極大的噪音，最後在碧潭大橋口時，發現有巡邏警員，還不經說出「有警察」、「完了，死啦」，隨後就遭警員攔下。

▲警方發現吳男的機車，引擎與車牌不符，將其車牌查扣。（圖／記者陸運陞翻攝）

有「改裝車殺手」稱號的警員羅佐軒，將王男、吳男2人攔下後，檢視車輛後發現，2車所改裝的排氣管，都未貼有環保局合格標章，非別開出噪音車排氣管通報單，交由環保局、監理站裁處；而吳男所騎乘機車，車牌與引擎號碼不符，警方依道交法12條1項5款開單告發，並將車牌查扣。

▲警方對王男開立告發單，由環保局裁處。（圖／記者陸運陞翻攝）