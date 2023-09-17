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文化幣看國片加碼送！「同行不限人數」贈100點　回饋次數無上限

▲▼邵雨薇和曾敬驊在電影《我的麻吉4個鬼》中浪漫談情，也是坤達第一部電影作品。（圖／甲上娛樂提供）

▲9月起國片大爆發，成年禮金推出推出「相揪看國片 加碼送百點」活動，看一部國片就加碼回饋100點。（圖／《我的麻吉4個鬼》劇照，甲上娛樂提供）

記者林育綾／台北報導

9月起國片大爆發！為鼓勵青年進戲院支持國片，文化部即日起18-21歲青年專屬的成年禮金，推出「相揪看國片 加碼送百點」活動，只要結伴同行、不限人數，同時使用文化幣看同1部國片，每人皆可獲得加碼100點回饋點數，而且回饋次數無上限。

近來熱映中的國片包括《我的麻吉4個鬼》、《粽邪3：鬼門開》、《我最愛的笨男人》、《查無此心》、《我的天堂城市》，有恐怖、喜劇、懸疑推理、動作、浪漫等，文化部長史哲表示，一個人看電影很好，結伴同行也賦予另一層意義，這些電影都相當適合相揪共賞，此波加碼活動更會持續到明年寒假，歡迎快來看國片、賺點數。

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▲▼文化部即日起18-21歲青年專屬的成年禮金，推出「相揪看國片 加碼送百點」活動。（圖／文化部）

▲文化部即日起18-21歲青年專屬的成年禮金，推出「相揪看國片 加碼送百點」活動。（圖／文化部）

接下來即將上映的國片也是部部強檔，包括好評不斷被敲碗續集的恐怖片《女鬼橋2：怨鬼樓》、改編人氣漫畫及小說的《他馬克老闆》、同為探討青春和自我認同的《成功補習班》及《青春並不溫柔》、同屬黑幫類型片《我最愛的笨男人》及《周處除三害》等。

如果想透過紀錄片一窺人生百態，也有探討移工議題並獲去年金馬獎最佳紀錄片《九槍》、用正面方式探討失智症的《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》，以及述說劇場40年如戲人生的《蘭陵40–演員實驗教室》，還有國際知名導演蔡明亮的《日子》。

為了邀請更多青年朋友進戲院，各片商也使出渾身解數推出各式促銷，像是9月22日上映的《成功補習班》，也在正式上映前先規劃一波全台主題場，以及文化幣購票獨享贈品活動，歡迎相揪情人、朋友一起來看電影。此外熱映中的《我的麻吉4個鬼》、《我最愛的笨男人》、《查無此心》，以及將上映的《他馬克老闆》及《惡女》，也有搭配文化幣規劃專屬優惠活動。

▲▼文化部即日起18-21歲青年專屬的成年禮金，推出「相揪看國片 加碼送百點」活動。（圖／文化部）

▲9月起國片一路排檔到年底。（圖／文化部）

目前國片也一路排檔到年底，接下來還有侯孝賢監製、林依晨等重磅卡司的《車頂上的玄天上帝》、魏德聖執導的816《BIG》，以及剛拿下威尼斯影展「未來之獅獎」，由李鴻其自編自導自演的《愛是一把槍》等強片。明年寒假檔期也有融合元宇宙與AR題材的《小子》；台灣少見的動作喜劇劫盜片《還錢》等適合結伴觀賞的電影。

文化部表示，即日起至明年2月29日前，相揪看電影只要其中一人先上「文化幣APP」完成活動登錄，不限人數同時使用文化幣看同一部國片，每人都可獲得100點回饋點數，且回饋次數無上限，邀請青年朋友揪團看電影，一起無負擔多刷支持喜歡的國片。

▼相揪看電影只要其中一人先上「文化幣APP」完成活動登錄，不限人數都可獲得回饋。點圖可放大。（圖／文化部）

▲▼文化部即日起18-21歲青年專屬的成年禮金，推出「相揪看國片 加碼送百點」活動。（圖／文化部）

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