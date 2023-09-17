幫侯友宜「牽線」紐約市長關鍵人曝光　會面當天下午才敲定

▲僑社中華公所前任主席、民主黨紐約65區領袖于金山。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／紐澤西報導

赴美訪問的國民黨總統參選人侯友宜，首日在紐約便展開鐵人行程。過程中，雖因美方「公平原則」（Fair Play）而須低調進行，但侯友宜善用自身警察經歷，在有力人士的安排下，接連見到紐約警察局長卡班（Edward Caban）及同樣警察出身的紐約市長亞當斯（Eric Adams），而居中牽線的關鍵人物曝光，就是僑社中華公所前任主席、民主黨紐約65區領袖于金山。

于金山是中華公所前任主席，也是民主黨紐約65區領袖，與曾擔任駐紐約經濟文化辦事處處長的國民黨副主席夏立言關係交好，更是同為民主黨紐約市長的亞當斯的重要樁腳。

侯友宜今晚在紐澤西紐華克自由國際機場萬豪酒店出席「全美台灣同鄉聯誼會（TBAA）第45屆年會」，于金山也現身力挺，媒體問及是否由他促成此次碰面，他謙虛表示自己「只是躬逢其盛」。

于金山說，紐約市府其實在這段時間與侯陣營有密切聯繫，原定在美東時間18日碰面，但屆時侯已在華府參訪，時間一直喬不攏，他聽聞夏立言有此一事，便嘗試居中協調，直到15日下午才敲定時間，紐約市府也展現誠意，在僑宴期間派人通知，促成這次的偶然碰面。