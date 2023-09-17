吳欣岱參選港湖立委　高嘉瑜今一早喊：我靠加倍努力

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／台北報導

港湖泛綠整合失敗，台灣基進15日正式提名北市黨部主委吳欣岱參選立委，直接衝擊現任民進黨高嘉瑜的選情。對此，高嘉瑜16日出席活動時，向支持者表示，過去有說錯的話、做錯的事情，感謝大家給機會，她會改進，做不對也向大家道歉，今一早又再臉書發文，「一早5點起床擦玻璃，我靠加倍努力」。

事實上，高嘉瑜先前就喊話願和吳欣岱做整合民調，強調不能讓藍營「躺著選」，但泛綠陣營整合最後仍破局。針對提名吳欣岱，台灣基進黨主席王興煥表示，他們執著的是台灣的大局，不是民進黨的大局，吳欣岱參選港湖，就是基進黨整體戰略佈局。

對於吳欣岱來勢洶洶，高嘉瑜受訪時表示，有人要出來保送國民黨的話，可以看到國民黨參選人現在士氣大振。她強調，選舉不是一句話就可以撕裂支持者，也不是每天發臉書當網紅就可以參選，選舉還是要在地方做事。

不過，高嘉瑜也放低姿態，16日舉辦「信賴台灣·溫暖好政」願景說明會南港場，致詞時回憶，4年前提名她的時候，印象很深刻當時哭了，感謝民進黨不計前嫌提名，當時也是風風雨雨很多不同聲音，最後當選過程也非常不簡單。過去有說錯的話、做錯的事情，感謝大家給機會，她會改進，做不對也向大家道歉，這次選舉不是為了自己，而是為了民進黨中央地方執政可以延續，國會一定要過半，台北最關鍵的就是內湖南港，會打拚讓大家看到自己對地方的關心。