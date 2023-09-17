「侯友宜都叫我老師」！李昌鈺出席挺侯美僑宴　席開58桌破600人

▲李昌鈺與侯友宜寒暄。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／紐澤西報導

今（16）日是國民黨總統參選人侯友宜訪美正式行程第二天，晚間參加「全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會」成為該年會的壓軸貴賓，主桌名單也看到好久不見的知名刑事鑑識專家李昌鈺，他受訪時笑稱，自己與侯友宜從警校就認識了，已經很久沒見，侯都稱呼自己為老師。這場活動席開58桌，出席人數破六百人，相當盛大、熱鬧。

侯友宜今晚出席這場年度盛會，地點位於紐澤西州紐華克自由國際機場萬豪酒店。2021年，高雄市前市長韓國瑜也曾受邀參加第43屆年會。

全美台灣同鄉聯誼會指出，今年年會以「和諧、聯誼、大團結，愛家、愛國、愛世界」為題，盛情邀約侯友宜出席。該會表示，本次年會特別強調區域和平的重要性，宣導人民應對於推翻暴政有自覺性。該會也強調2024 總統大選的重要性，呼籲全國選民一定要用選票下架民進黨，讓台灣的政情也能夠疫後回春。

受到矚目的是，除了侯友宜以重量級貴賓之姿出席之外，踢爆總統蔡英文論文案的台大新聞所前教授彭文正，以及宣布參選台北市第一選區立委的新黨籍台北市市議員侯漢廷也出席。而國民黨主席特別顧問暨國際部主任黃介正、組發會副主委夏大明也會隨侯一同現身。國民黨立委參選人羅智強、王鴻薇、徐巧芯則以預錄影片的方式出席。

其他出席貴賓還包括曾任立委和僑務委員會委員長的吳英毅、加州聖蓋博市副市長吳程遠、美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中、三民主義大同盟理事長林定芃等人。