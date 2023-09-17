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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

笑稱找工作「失業」就來美國賣漢堡　侯友宜青年座談大送關公衣

▲侯友宜與青年座談。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜介紹自己煮的牛肉麵，並詢問後方員工是否為「新北原住民」？（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／紐約報導

今日是國民黨總統參選人侯友宜訪美正式行程第二天，中午與紐約地區台灣青年領袖座談。侯友宜除了與學生們談兩岸、國際經貿議題，更秀了一手好廚藝，在餐廳現場煎起餃子、煮牛肉麵，店家也端出鹹酥雞、涼麵等附有台灣味的小吃，氣氛相當輕鬆。侯友宜也開玩笑表示，自己到了六十幾歲還在找工作，若失業就來美國賣漢堡好了，惹得學生哈哈大笑，也看見了遠在台灣的總統參選人有別於鏡頭前嚴肅模樣。

侯友宜談起國際相關議題，學生們非常踴躍發言，認為美國議員因為選舉考量，因此發言較積極，支持台灣的立場也會變得明顯，但行政部門態度則會比較保守；有學生也說，美方絕對希望台海和平，但台灣也需要自立自強，對於學生發言，侯友宜豎起耳朵仔細聆聽，時不時點頭、微笑，並未發表太多個人看法。

有趣的是，今日舉辦座談的餃子店也是由移民的華人所開，老闆表示自己念完台北市復興國小後就移民至美國，侯友宜可能以為店內也都是華人，與一名店員合照時，因對方膚色較黝黑，便詢問是否為「新北原住民」？但該名員工應為墨西哥人，現場學生再度被侯友宜逗得樂呵呵。

最後告別時，侯友宜送上自製的關公衣、關公帽給予參加的學生，介紹關公正義的形象給自己深遠的影響，為此場相談甚歡的學生座談畫下美好句點。

▲侯友宜與青年座談。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲▼侯友宜與青年座談，展現高度親和力。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜與青年座談。（圖／記者鄭佩玟攝）

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