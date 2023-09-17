關公帽、簽名國旗衣搶手　侯友宜美僑宴獲僑胞熱情捐款

▲侯友宜親筆簽名的國旗衣。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／紐澤西報導

訪美中的國民黨總統參選人侯友宜今（17）日在參加全美台灣同鄉聯誼會晚宴，致詞時表示，全世界領導人有一個責任，就是避戰，不能引發戰爭，要讓孩子遠離戰場、進入職場，好好就業，不能兵凶戰危導致戰爭，這是自己要守護下一代最主要責任。由於僑胞熱情，現場也成了募款大會，自製的關公帽、關公衣各100美金，國旗衣則是2000美金，上面皆有侯友宜的親筆簽名，得標的僑胞開心表示，「侯友宜需要錢，我們就來捐款！」

侯友宜晚間參加「全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會」成為該年會的壓軸貴賓，主桌名單也看到好久不見的知名刑事鑑識專家李昌鈺，他受訪時笑稱，自己與侯友宜從警校就認識了，已經很久沒見，侯都稱呼自己為老師。這場活動席開58桌，出席人數破六百人，相當盛大、熱鬧。

▲侯友宜出席全美愛國同鄉會。（圖／記者鄭佩玟攝）

侯友宜致詞時表示，來美國就是要傳達有保護中華民國的決心，就像各位僑胞當年一樣，大家一起努力往前走。侯友宜也提到，訪美行程中每個人都關注台海危機，都問中華民國、台灣安全嗎？都關心兩岸會不會爆發戰爭？有沒有辦法和平？兩岸未來問題怎麼走？台海安定台灣安全非常重要，這是他當選總統優先要解決的課題。

侯友宜強調，兩岸一定要好好重新對話交流，讓關係不斷回溫產生更多信任；兩岸同樣守護中華文化、祖先來自同一地方，我們遵循中華民國憲法與兩岸人民關係條例，兩岸互不承認主權，互不否認治權，中華民國未來前途由2300萬人決定。

侯友宜表示，台灣要不斷提升自我防衛能力，但也要不斷溝通下去，這是一個領導人該負責任。

致詞過程，侯友宜也讚譽全美台灣同鄉聯誼會，當年台灣在風雨飄搖中，僑胞因愛中華民國與台灣的情誼站出來，熱愛中華民國，讓中華民國能永續繁榮走下去，凝聚全美台灣人的心，凝聚所有人為中華民國這塊土地一起打拚的心。他說，45年很快過了，全美台灣同鄉聯誼會的各位僑胞依然堅持，讓青天白日滿地紅國旗遍及全世界、全美國，讓台灣、中華民國繼續走下去。

▲侯友宜募款小物。（圖／記者鄭佩玟攝）

侯友宜透露，去年連任市長後，全美台灣同鄉會一群人來到他市長室鼓勵、加油、打氣，要他繼續為中華民國而努力，他深受感動，所以在國民黨徵召過程中，他只講當中華民國需要侯友宜時，他義無反顧，為他一生不變的初心，堅持守護。

侯友宜表示，當國民黨徵召他參選總統的那個時刻，他只說自己一定扛起責任，贏得勝選，不過他也坦言，很多人替他擔心，每次看到他都替他加油，殷切期盼一定要贏，要團結所有力量要贏，不能讓民進黨繼續執政。

侯友宜重申，他是國民黨徵召總統參選人，有責任團結所有的力量一起贏回中華民國，讓中華民國繼續執政，「我會不負所託，奮力往前走，贏得明年總統大選勝利」。