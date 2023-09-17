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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／遞交申請書、百萬保證金　郭台銘、賴佩霞正式投入總統連署

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（17日）上午偕同副手搭檔賴佩霞，向中選會遞交連署登記申請書、保證金100萬元，郭陣營預計明啟動第一波連署站，需在11月2日前至少達到28萬9667份連署書的門檻，始得登記參選2024總統大選；另外賴佩霞能否在11月24日前成功放棄美國國籍，將是郭投入大選的變數。

▲郭台銘與賴佩霞赴中選會遞交連署登記申請書 。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘與賴佩霞赴中選會遞交連署登記申請書 。（圖／記者李毓康攝）

針對2024總統大選，中選會9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果，登記日期則自11月20日起至11月24日止。連署門檻方面，根據《選罷法》，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數1.5％，因此此次連署人數門檻為28萬9667人。

根據郭台銘辦公室規劃，待18日中選會公告被連署人後，郭陣營將立即啟動第一波全國連署站點；在策略上，先以六都大型連署站點為主，再擴及六都鄰近縣市，並在全國各縣市提供複數連署站，數量會不斷增加，民眾可透過公布線上地圖，查詢距離住家最近的站點。

郭辦發言人黃士修透露，目前還有很多中小型站點在陸續盤點中，加上這次連署要附身分證影本，必須配備影印機，因此規劃「機動連署車」，例如當要在外面辦造勢，但沒有固定站點時，就會開機動連署車去設站，這部分郭陣營有全套規劃，但仍以固定站點為主，包含競選活動、連署活動，皆會圍繞固定站點展開。

另外，賴佩霞14日正式宣布接受擔任郭台銘總統連署副手搭檔後，其學歷、雙重國籍等引發爭議。由於擁有外國國籍者不得登記為總統、副總統參選人，換句話說，賴佩霞須在11月24日前放棄美國國籍；儘管賴已宣布啟動相關程序，但外界估算流程至少得花3個月，因此能否趕得及，將是郭台銘參選總統的最大變數。

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