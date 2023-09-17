三重義消熱心贊助資金！全力支持慈福特搜隊參加國際救助比賽

▲三重慈福特搜分隊將於9月22日至24日前往日本沖繩參加第9屆”Ch’iao”國際繩索救助賽。（圖／消防局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市消防局慈福特搜分隊常常救援人命救援工作。繩索尤其應用在許多人命救援案件上。近日慈福特搜分隊將於9月22日至24日前往日本沖繩參加第9屆”Ch’iao”國際繩索救助賽，新北市消防局第三救災救護義消特別聯合贊助5萬5千元，期盼選手們能為國爭取佳績。

新北市消防局慈福特搜分隊表示，慈福特搜分隊位於三重區，是新北市消防局的繩索救援專隊，平時需投入救災救護工作，更要精進大量的救援技術，才能在災害發生時投入人命救援工作。繩索應用在許多救援案件上，如今年8月三重墜樓案及5月關渡橋救援案，皆由慈福分隊出勤利用繩索執行任務，並成功拯救患者。

新北消防局表示，慈福特搜分隊將於9月22日至24日前往日本沖繩參加第9屆”Ch’iao”國際繩索救助賽。新北市消防局第三救災救護義消大隊大隊長林信郎與三重中隊義消中隊長林嘉仁及三重區慈福義消分隊、二重義消分隊、三重義消分隊、重陽義消分隊特別聯合提供5萬5千元贊助金於16日至分隊慰問，期盼選手們能為國爭取佳績。

新北市政府消防局表示，參與國外比賽可以和各國的救援隊伍彼此交流和學習，希望藉由此次參賽的機會能夠讓選手們的技術更加茁壯，未來需要他們的時候，可以回饋在民眾身上。