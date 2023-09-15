新北三重電桿爆炸噴火！晨運阿伯驚慌嚇壞　1400戶停電1小時

記者戴上容／新北報導

新北市三重大智街與大仁街口，今天清晨6時許，驚傳電線桿上電線起火！電桿爆炸聲響，嚇壞睡夢中的住戶和路過民眾，有名阿伯原本悠哉走路，後來跑得比年輕人還快，警消獲報於路口實施交通管制及疏導車流，消防人員於發生後10分鐘內撲滅火勢，台電人員研判為避雷器故障釀禍，在事發後一個小時恢復用電，影響約1400戶，詳細起火原因尚待釐清。

▲新北三重電線桿爆炸起火！警消急到場撲滅火勢。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市三重大智街與大仁街口，今天清晨6時許，驚傳電線桿上電線起火！電桿爆炸聲響，嚇壞睡夢中的住戶和路過民眾，有名阿伯原本悠哉走路，後來跑得比年輕人還快，警消獲報於路口實施交通管制及疏導車流，消防人員於發生後10分鐘內撲滅火勢，台電人員研判為變避雷器故障釀禍，在事發後一個小時恢復用電，影響約1400戶，詳細起火原因尚待釐清。

透過畫面可見，新北市三重大智街與大仁街口電線桿上方突然傳出火光與爆炸聲響，有名阿伯原本拿著雨傘悠哉前進，聽聞爆炸聲響後，跑得比一旁年輕人還快，2人趕緊抵達對面人行道查看形勢，整個過程相當驚險，幸好當時電桿下方無人行經，整起事故無人受傷。

台電人員表示，到場處理初步研判，是避雷器故障引起火勢，為檢修故障原因於6時48分停電，於7時8分檢修完畢恢復用電，影響約1400戶，詳細起火原因尚待釐清。