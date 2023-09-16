全國最早啟動蛋品稽查　他讚桃市府：讓食安事件不只是政治口水

▲桃園市長張善政。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

巴西進口雞蛋問題連環爆，地方政府紛紛要求中央公開通路流向，農業部長陳吉仲則於16日召開記者會說明，「目前已經完整說明所有流向，會再更進一步精進措施。」對此，媒體人黃揚明表示，他要給桃園市府一個讚，因為桃園市政府今年5月底就啟動蛋品稽查專案，是全國最早的縣市，且桃園市府做了政府機關該做的事，今天直接查到「混蛋」工廠，讓食安事件不只是「政治口水」，而是真憑實據，讓農業部長陳吉仲完全沒辦法再神隱。

黃揚明表示，若不是桃園市府稽查到進口雞蛋混入國產雞蛋的「混蛋」事件，一般民眾不會知道這次進口雞蛋的食安疑慮有多高，農業部也不會開下午的這場記者會。此外，根據桃園市府衛生局今天發布的新聞稿，揭露了兩項真相，包括：第一，桃園市府比台中市府更早向農業部詢問進口雞蛋流向，且農業部不提供相關資訊；第二，桃園市府今年5月底就啟動蛋品稽查專案，是全國最早的縣市。

「必須給桃園市府按一個讚。」黃揚明透露，桃園市府比台中市府早了兩天向農業部詢問，但是農業部不給資料的態度是一樣的。他大讚，桃園市府做了政府機關該做的事，早已啟動稽查，今天更直接查到「混蛋」工廠，讓食安事件不只是政治口水，而是真憑實據，讓農業部長陳吉仲完全沒辦法再神隱，直言「真該慶幸去年底桃園市長政黨輪替，否則現在恐怕民進黨政府還要繼續隻手遮天。」

陳吉仲今日召開「農業部公布專案進口雞蛋流向執行聯合稽查違者依法辦理」記者會時表示，他已經特別說明過所有專案雞蛋進口跟成本部分，也已把相關流向完整說明，絕對會做更進一步精進的措施。