指示農業局、衛生局加強稽查　盧秀燕：繼續與中央確認進口蛋流向

▲盧秀燕指示農業局、衛生局加強稽查蛋商。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕，下同）



記者詹宜庭／台北報導

巴西進口雞蛋問題連環爆，地方政府紛紛要求中央公開通路流向。台中市長盧秀燕今日表示，目前已指示農業局、衛生局加強稽查，不允許問題食材流入市面。截至昨日，市府已查核112家業者，未發現有使用進口蛋品或標示不實之情形；同時，市府持續與中央溝通，確認進口雞蛋在台中的流向。

盧秀燕表示，最近進口蛋有效期限的問題，全國民眾都很關注，她已指示農業局、衛生局加強稽查，不允許問題食材流入市面。盧秀燕指出，截至昨日，市府已查核112家業者，未發現有使用進口蛋品或標示不實之情形，同時也持續與中央溝通，確認進口雞蛋在台中的流向。

盧秀燕提及，他們比對中央畜產會及食藥署資料後，掌握一家台中的進口蛋商的倉儲在北部、另一家桃園的進口蛋商倉儲在中部，昨天下午立即啟動縣市互助稽查，發現兩家蛋商倉儲地址疑涉有登錄不實違反食安法的情形，如經查屬實依法可裁處新台幣3至300萬元罰鍰。

至於市民擔心校園內營業午餐，會不會有食安疑慮？盧秀燕說明，台中市執行全國最嚴格的學校營養午餐合約，要求所有營養午餐的肉品、蛋品必須使用國產食材，若發現違規且情節重大者將終止契約，強調「食品安全沒有假期，食品安全不能打折，我們全力把關，為市民追到底、查到底。」

對於巴西蛋流向議題，衛福部食品藥物管理署16日說明，目前食藥署資訊系統，有提供各縣市衛生局查詢公司登載在該縣市轄區內的輸入業者資料，查詢範圍包含輸入紀錄、產品品名、來源等基本資料，而輸入蛋品合格後可以國內流通，相關資料則回歸農業部。