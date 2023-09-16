進口雞蛋近4成「逾5千萬顆」待銷毀　農業部估損失約2億元

▲農業部長陳吉仲表示，總計進口超過1.4億顆雞蛋，其中超過5千萬顆將銷毀。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為彌補國內雞蛋不足，政府從今年3月到7月，專案進口雞蛋共1億4千多萬顆。但根據農業部公布資訊，竟有近4成、逾5千萬顆進口蛋待銷毀，其中從巴西進口約8成到8成5。農業部長陳吉仲說，估計損失約2億元，但降低國內高通膨與穩定蛋價，政策效益是高於成本。

為了解決國內蛋荒，農業部從今年3月起緊急專案進口雞蛋，卻引發各界批評與質疑。農業部今天下午由部長陳吉仲親自召開記者會說明，包括公布專案雞蛋流向，並強調將跟衛福部和地方政府合作執行聯合稽查，違者一定依法辦理。

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根據農業部今天公布資料，今年3到7月專案進口雞蛋共進口1億4千多萬顆，約是全國6天需求量，從自泰國、菲律賓、美國、土耳其、澳洲、巴西和馬來西亞等國進口，進入洗選場後上架通路販售的殼蛋共2491萬顆，占比17.14%；加工共3428萬顆，占比23.59%；庫存包含殼蛋和加工蛋品共有3209萬顆，共22.08%。

▲農業部公布專案進口雞蛋流向。（圖／翻攝農業部直播）

特別的是，由於6月到7月雞蛋需求量降低，陳吉仲表示，耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆，占進口雞蛋37.18%，約是全國2天雞蛋需求，目前已經送往堆肥232萬顆，而待銷毀者有5170萬顆。

進口雞蛋當中，近4成、超過5千顆雞蛋要銷毀，遭到媒體質疑農業部進口雞蛋政策有問題，並詢問銷毀這批雞蛋價值約多少。

不過，陳吉仲並不認為進口雞蛋政策有錯誤。陳吉仲表示，待銷毀者有5170萬顆已全數封存，不會流入國內市場，若以每顆約4元計算，損失約2億元。而3到7月進口1.47億顆雞蛋，可以壓低黑市價，格推估每顆可減少消費者減少支出2元，估計達到60億元效果，還有降低高通膨與穩定蛋價，可以說政策效益是高於成本。

農業部次長陳駿季坦言，庫存到期的雞蛋當中，大約有80到85％來自巴西進口。

陳吉仲也強調，待銷毀5千多萬顆進口蛋，只佔國內安全庫存約兩天，而政府除了要確保安全庫存量與滿足消費者需求外，也要考慮不能影響國內蛋農生計，若全部調度前往加工，恐影響國內蛋價而影響蛋農生計，所以到期蛋品將以堆肥再利用為主。

▲農業部公布專案進口雞蛋流向流程圖。（圖／翻攝農業部直播）