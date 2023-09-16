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不是米粉！新竹特產活動第一攤竟是「不動產仲介」　離奇原因曝光

▲▼新竹米粉節。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹「竹塹特產節米粉摃丸篇」活動今日在幸福廣場舉行。（記者陳凱力攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府今(16)日在幸福廣場舉行「竹塹特產節米粉摃丸篇」活動，事前新竹市米粉商業同業公會因場地、舉辦時間等問題，與市府發生糾紛，宣布不參與今年度米粉節特產活動，只不過，米粉節活動現場，竟出現與米粉、摃丸完全不相關的「新竹市不動產仲介經紀商業同業公會」的攤位，引起民眾質疑。

米粉商業同業公會因不滿市府更改場地等原因，日前突然宣布全數退出活動，但又有民代發現，米粉節活動攤中竟出現「新竹市不動產仲介經紀商業同業公會」攤位，引發質疑。

▲▼新竹米粉節。（圖／記者陳凱力攝）

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▲「新竹市不動產仲介經紀商業同業公會」攤位在一入口的左手處。

從「竹塹特產節」活動海報中可發現，扣除服務台、環保局、醫護站等7個服務性質攤位，此次米粉節活動共有28個商業攤位，包含飲品、點心、手作、綠植攤位，其中米粉攤只有3攤、貢丸攤則有6攤，其他還有新竹知名的阿忠冰店、新福源花生醬、玻璃工藝王國、豆戀迷豆湯品專賣店，但其中編號1號的「新竹市不動產仲介經紀商業公會」最為突兀，似乎完全與地方特產搭不上關係。

▲▼新竹米粉節。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼地政處人員在攤位上親切地招攬遊客，宣傳加入粉專。

▲▼新竹米粉節。（圖／記者陳凱力攝）

記者實地前往發現，一入口的左手邊就見到「新竹市不動產仲介經紀商業公會」攤位，但與海報不同的是，同樣一個攤位，分成了左右兩半，左邊為「地政處政令宣導」攤位，右邊才是「新竹市不動產仲介經紀商業公會」，雖是兩個攤位合用，但實際上只有地政處人員在進行政令宣導，而「新竹市不動產仲介經紀商業公會」只擺上了裝滿飲料的冰箱。

現場地政處人員表示，這個攤位雖是「新竹市不動產仲介經紀商業公會」租下來，但是實際上是進行政令宣導用，且不動產公會的人員也在一起宣導民眾訂閱粉專，對於外界誤解感到委屈。

▲▼新竹米粉節。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼高虹安前往現場，攤商們搶跟市長合照。

▲▼新竹米粉節。（圖／記者陳凱力攝）

地政處人員親切的招呼攤位的民眾，連地政處長何憲棋、工策會總幹事曹永明都在現場當起服務人員，親切的邀請民眾「按讚+追蹤」。民眾只要手機掃描加入粉專，就可以獲得宣導品，有洗衣網及玻璃杯可以選擇，有了宣導品的誘因，地政處粉專也從原本的一千多個讚一日增加倒兩千多個讚，人員受到莫大鼓舞。

市府表示，不動產交易市場近期出現「中人詐騙案」造成民眾鉅額損失，地政處為推動政策多次與公會合作辦理宣導與教育訓練，而公會亦主動在房仲公益捐血等活動宣導交易安全，雙方不斷為交易安全的目標而努力，但本次惡意連結卻為日後彼此合作留下陰影，亦呼籲民眾勿輕信不當謠言。

▲▼新竹米粉節。（圖／新竹市府提供）

▲攤位1號就是「新竹市不動產仲介經紀商業公會」。

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