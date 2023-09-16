巴西蛋風波！食藥署即起啟動全台通路稽查　目標4000件一路查到年底

▲市售雞蛋，資料照。（圖／記者楊惠琪攝）

記者洪巧藍／台北報導

農業部專案進口巴西雞蛋爭議持續延燒，食品藥物管理署今（16）日宣布，即起展開加強市售雞蛋稽查專案，針對全國各通路進行雞蛋查核，目標4000件，將持續查到年底。

台農蛋品供應全聯超市販售的巴西雞蛋，因「誤標效期」全面下架，引發全台關注。食品藥物管理署14日宣布2大加強措施，將與農業部合作，逐家察看、輔導進口雞蛋洗選業者；另也特別針對市售雞蛋啟動全國性加強稽查專案。

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食藥署副署長林金富今日針對稽查專案說明，會聯合地方政府衛生局，自即日起至112年12月31日，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋查核，預計查核4,000件。查核內容分為外觀檢查及標示查核，外觀檢查包含雞蛋外殼有無完整、破裂，或雞蛋本身有無變質、腐敗、發霉等情形；標示查核包含查核品名、原產地(國)、有效日期、負責廠商名稱等標示事項。

另為維護市售雞蛋衛生安全，食藥署每年聯合地方政府衛生局針對生鮮雞蛋執行抽驗，檢驗動物用藥殘留。將持續加強市售雞蛋抽驗，自9月至12月底，預計抽驗320件，以維護民眾食用安全。

▲食藥署加強市售雞蛋稽查專案。（圖／食藥署提供）