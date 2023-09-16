特勤遴選爆黑箱！　中將「缺1成績」竟能空降副指揮官

▲特勤中心身為國家元首最大護身符，平時出生入死、赴湯蹈火，訓練時更需兢兢業業，如今卻傳出高官人事「黑箱作業」。（圖／CTWANT提供，下同）

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2024總統大選迫在眉睫，「安維8號」正式啟動，規劃以220位特勤菁英保護總統候選人安全，特勤身為候選人的最大護身符卻傳出「黑箱作業」，讓未繳交多益成績的中將李榮華出任副指揮官，突如其來的空降安排讓特勤中心內部士氣低迷，因此傳出退休潮。

特勤中心主要工作為負責正副總統、卸任元首和選舉時期候選人的人身安全，指揮官由國安局局長蔡明彥兼任，下設兩席中將副指揮官，其中一位由總統府侍衛長李慶然擔任，另一席為專任，2021年由李榮華接手，但李榮華沒有任何特勤背景，「空降當官」招來內部人員忿忿不滿。

李榮華是陸軍官校正58期，曾任花防部中將指揮官、陸軍司令部後勤處少將處長、陸軍六軍團少將參謀長，於2020年1月晉升中將，過去經歷與特勤毫無關係，甚至連特勤人員必備的多益成績都沒有考過。

▲特勤中心專任中將副指揮官李榮華曾任花防部中將指揮官，但他沒有特勤背景卻能「空降」，讓內部忿忿不平。

為了保護元首安全，特勤人員往往要跟著總統到外國出訪，過去曾因特勤人員外語能力不佳而鬧出笑話，國安局前局長薛石民因而在2005年下令，要求國安局人員必須考多益測驗，規定情報人員必須有550分，特勤人員則要350分，李榮華卻被控並未上繳成績。

「他到底憑什麼成為主管，根本是外行領導內行。」不願具名的特勤人員表示，特勤人員為國家安全赴湯蹈火，每月還有額外的特勤津貼和績效獎金，但在「大開後門」下，李榮華竟晉升特勤高官，黑幕壟罩也讓特勤人員軍心動搖。

據了解，「專任」副指揮官過去都是由特勤人員「內升」，或是曾參與特種勤務的憲兵少將接任，李榮華的空降等同把此升遷管道「堵死」，不少高階特勤軍官自覺升官無望而萬念俱灰，更爆發出退休潮。

▲蔡英文總統去年11月赴工研院參訪時，因時機敏感而出動比平時更多的特勤人員維持安全。

據悉，特勤中心有位熊姓上校今年尚未達到退伍年限，但在心灰意冷下打報告退伍獲准，後續還有4位上校提出退休申請，李榮華這才驚覺茲事體大，與有意退休人員談心慰留，最終仍有2人心意已決、卸甲歸田，其餘人員則士氣低迷，讓總統維安工作潛藏危機。

「多益黑箱也不是第一回，但每一次都讓出生入死的我們無比寒心。」不願具名的特勤人員透露，前專任副指揮官何保林2009年的多益成績僅175分，卻遭承辦軍官改成360分，而此事並未妨礙其官途順暢，相關單位應介入調查，別讓特勤官位成為黑箱操縱的利器。

對於相關指控，國安局回應指出，李榮華中將到局服務係依據陸海空軍軍官士官任職條例，及本局外補人員作業要點辦理，該進用作業均符合相關規定。

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