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聚焦促進青年就業 　勞動部長許銘春與桃竹苗大專校長座談

▲許銘春與桃竹苗地區大專校院校長座談

▲許銘春與桃竹苗地區大專校院校長座談。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部長許銘春15日出席勞動力發展署桃竹苗分署舉辦的「2023大專校院校長交流聯繫會議」指出，為了協助青年職涯發展、人才培育及順利就業，今年持續推動「投資青年就業方案」第二期，該方案的重點計畫包含「大專青年預聘計畫」、「大專就業學程計畫」、「產業新尖兵計畫」等，都是與大專院校共同合作推動。

許銘春期未來4年協助80萬名青年穩定就業，更進一步表示，除協助青年的各項就業措施外，勞動部也致力於提升青年專業技能，如今年7月甫落幕的全國技能競賽，許多職類均是與在場各大專校院合作培訓，也因為有勞動部與各學校資源整合，才能讓我們這幾年在國際技能競賽成績表現突出。許銘春在會中感謝並肯定各大專院校重視青年技能實力，方能締造我國在第46屆國際技能競賽榮獲6金、13銀、6銅、17優勝，全世界排名第3的佳績。

▲許銘春與桃竹苗地區大專校院校長座談

桃竹苗分署今日於桃園青埔和逸飯店舉辦「2023大專校院校長交流聯繫會議」主要目的是為建立與學校密切合作的共識，並推廣勞動部就業與人才培育等相關資源。桃竹苗分署表示，在就業服務方面，桃竹苗轄區共26所大專校院皆申請「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」，今年度已辦理20場校園徵才、183場職涯活動及330場就業講座，超過6萬人次青年參與相關活動，另外，已有6所大學成立賈桃樂學習主題館分館，共同來協助大專青年強化職涯規劃能力，確立職涯發展方向，並即早介接勞動部相關資源。

為提升青年技術能力，勞動部勞動力發展署今年修訂「補助大專校院辦理就業學程計畫」以協助大三、大四生在畢業後順利接軌職場，把原本職場體驗觀摩，改為紮實的工作崗位訓練，不僅提高青年的參訓意願，減少學用落差，企業也能夠從中受益，接觸優秀的人才並提前進行培訓，有效地留住人才並推動組織發展。

如工作崗位訓練職缺屬於重點產業，企業將可獲得每人最高7.2萬元的補助，學生在畢業後被留任，也有獎勵金1萬元可領。此外，為解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難問題，勞動部今年再推出「大專青年預聘計畫」，桃竹苗地區已有12所大專校院合作辦理預聘計畫。在針對培育國家重點產業人才部分，勞動部的「產業新尖兵」計畫也與桃竹苗各大專校院合作辦理綠能科技、工業機械、數位資訊、電子電機、國際行銷企劃等五大職類課程，今年已開訓35班，培訓958人次。

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