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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通出席榮退茶會受獎惹議　賴士葆嘆：可惜！台大校長做得憋屈

▲▼國民黨立法院黨團召開「超思案疑點越滾越大 陳吉仲還想甩鍋？」記者會 賴士葆 李德維 游毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國安局前局長陳明通涉學生論文指導不周，但教育部依法同意陳明通退休。他12日赴台大舉行的「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，但台大社科院院長蘇宏達不滿陳明通竟可出席此活動，向校方反映不應頒獎給陳明通未果，在臉書發文批評台大校長陳文章「羞辱台大莫此為甚，應立即下台」。對此，國民黨立委賴士葆13日大嘆，陳文章把台大校長做小了，並且做得很憋屈，同樣是學者，卻不能像蘇宏達那樣挺起腰桿。

「陳文章把台大校長做小了，並且做得很憋屈」，賴士葆大嘆，同樣是學者，陳文章卻不能展現像蘇宏達那樣挺起腰桿，展現追求是非黑白無所懼的精神，在政治的面前怯懦卑躬，真的可惜了。

賴士葆也批評，陳明通在官場叱吒風雲，網羅蔡政府高官成為門生，絡繹於途前往台大國發所深造洗學歷，讓台大國發所淪為學店的笑柄，最後前新竹市長林智堅和行政院副院長鄭文燦被揭發論文抄襲的學術醜聞，學位被台大學倫會認定抄襲遭到撤銷，陳明通擔任指導教授難辭其咎，陳明通非但不引以為恥，還稱世紀冤案。

賴士葆再提到，陳文章校長要陳明通向社會大眾道歉，至今陳明通置之不理，陳文章發揮禮多人不怪的精神繼續以禮相待，昨天舉行的卸任主管暨人員榮退儀式，陳明通受邀，稱學校頒發的是紀念品非獎品，這樣強解硬拗的說詞就與政客的狡辯無異了。

對此，賴士葆嘆道，陳明通玷汙校譽，校長都寧可委屈求全，不願意追究，旁人只能徒呼負負，無權置喙，「我們要傳遞給學生的價值觀就這樣逐步的被混淆扭曲了。」

賴士葆表示，陳明通這麼大的學術汙點，結果台大與教育部認定僅是指導論文不週，未達解聘程度，所以可以順利領到退休金，並且參加榮退儀式，只見蘇宏達像一隻孤鳴的烏鴉獨自吶喊：「一個被認定濫用台大名器丶嚴重斲傷台大校譽且不願道歉的人，羞辱台大莫此為甚…」，怒嗆陳文章應該下台。

「或許因為教育部將蔡英文有爭議的論文封存30年，所以論文抄襲在蔡政府眼中就是小事一樁」，賴士葆大批，輿論視為該自慚形穢的人，卻是冠冕堂皇的參加榮退儀式的座上賓，這就是民進黨執政進步的價值。

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