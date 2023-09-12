陳明通出席「榮退儀式」受獎　台大社科院長怒：校長應立即下台

▲蘇宏達不滿陳明通出席台大榮退茶會，批評陳文章羞辱台大。校方則表示，僅致贈陳明通紀念品一份。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

國安局前局長陳明通涉學生論文指導不周，教育部依法同意陳明通退休。台大今（12日）舉行「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，但台大社科院院長蘇宏達不滿陳明通竟可出席今天活動，向校方反應不應頒獎給陳明通未果，在臉書PO文批評台大校長陳文章「羞辱台大莫此為甚，應立即下台」。校方則回應，僅致贈陳明通紀念品一份。

台大今天舉辦一年一度的「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，蘇宏達也出席這場活動。蘇在臉書PO文，參加這場台大卸任主管暨人員榮退儀式時，赫然發現陳明通也在受獎之列，簡直驚訝地說不出話來，完全無法理解。

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蘇宏達表示，這是每學年台大為辛勤付出數十年甚至一輩子的教師、行政同仁、工友、警衛等給予的榮譽，但並非所有退休人士都可享此殊榮。而台大校長不應該對一個被認定嚴重斲傷台大校譽、至少已兩位學生碩士論文抄襲被認定迄今仍拒絕道歉的人頒獎表揚。

蘇宏達指出，即使自己堅持到底，不應該頒獎給陳明通，並向主秘等校主管反覆穿梭，陳文章仍然堅持公開頒獎給陳明通。蘇宏達批評陳文章作法，「羞辱台大莫此為甚，應立即下台。」

不過，台大表示，校方依循往例，在今天舉行年度「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，前國發所教授陳明通因為已獲教育部核准退休，所以名列今年度本校退休人員之一，並由校長按例代表學校致贈紀念品一份。

陳明通由於涉學生論文指導不周，台大教評會在審理後認定情節未達解聘程度，但給予3項懲處，並將審議結果送到教育部。教育部則在6月19日依法審定同意陳明通退休，審定結果再函覆台大。台大隨後也依規定通過陳明通退休案當事人。