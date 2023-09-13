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陳明通榮退惹議　台大校長：盼他向學校和社會公開道歉

▲▼陳明通 出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局前局長陳明通（左）涉學倫案，但仍參與台大人員榮退茶會惹議。（資料照片／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

涉學倫爭議的國安局前局長陳明通昨參加台大人員榮退儀式，引發台大社科院長蘇宏達不滿。台大校長陳文章今表示，尊重蘇宏達看法，但身為校長要尊重相關程序，陳明通曾向他致意，並用台語說「這代誌真歹勢」，但他認為陳明通應該公開向學校和社會大眾致歉，若沒有道歉，「他要回到台大校園自由地走，沒辦法心安理得。」

台大昨天舉辦「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，但蘇宏達不滿台大校方讓國發所退休教授陳明通受獎與出席，昨在臉書批評台大校長陳文章「羞辱台大莫此為甚，應立即下台」。

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對此，台大校長陳文章今天表示，台大教評會在審理後，認定陳明通情節未達解聘程度，但給予3項懲處，也將結果送給教育部，教育部也核定陳明通退休，尊重蘇宏達看法，但自己身為台大校長，就應該尊重學校相關程序，所以依照台大教職員工退休紀念品致贈要點，致贈紀念品給退休人員。

陳文章表示，自己沒有去猜測陳明通的想法，但想要回來接受退休獎品，這是人之常情。在昨天活動過程中，陳明通在接受紀念品後，拍照過程中有向他致意，並用台語說出「這代誌真歹勢」，但茶敘時間時就已先行離開。

不過，陳文章認為，陳明通身為台大校友、也是老師，指導的學生有兩個論文被撤銷，就擔任老師的角色來講，陳明通並沒有盡到應盡的責任，此事不僅造成台大聲譽受損，也引發社會很大風波。陳明通應就此事誠心地道歉，對往後的生活也比較好，若沒有道歉，要回到台大校園自由地走，沒辦法走得心安理得。

陳明通由於涉學生論文指導不周，台大教評會在審理後認定情節未達解聘程度，但給予3項懲處，並將審議結果送到教育部。教育部則在6月19日依法審定同意陳明通退休，審定結果再函覆台大；台大隨後也依規定通過陳明通退休案當事人。

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