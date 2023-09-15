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新竹縣褓姆業工會涉欠繳勞健保費　勞工處要求停招新會員

▲▼ 保母,女傭,傭人。（圖／CFP）

▲新竹縣褓姆工會積欠4月份勞健保費。（示意圖／CFP）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣褓姆業職業工會積欠今年度4月份勞、健保費用，新竹縣政府至今年7月及8月份接獲健保署及勞保局副知，勞工處立即處理，並於112年8月29日去函褓姆業職業工會，要求停止招收新會員及儘速召開理監事會議，以釐清該會勞、健保費用延遲繳納及財務狀況。經積極催繳，日前112年7月份勞、健保費用皆已繳納完畢，無積欠情形。

褓姆業職業工會收到縣府發函後，隨即於9月2日召開臨時理監事會議，了解勞、健保費繳納情況，並釐清責任歸屬。縣府也於14日要求褓姆業職業工會針對欲出會之會員，應詳盡告知移轉至其他工會後，對勞保各項給付請領等相關權益是否會受影響等正確資訊。

而原定8月18日褓姆業職業工會應到府接受評鑑，惟該會當日並未到場接受查核，縣府也併同本次事件，已訂於9月22日會同健保署、勞保局及記帳士公會共同釐清財務狀況。因勞、健保費用為健保署及勞保局委辦工會之業務，所以也請健保署及勞保局共同專業釐清。

縣府勞工處長劉家滿今（15日）強調，關於褓姆業職業工會財務狀況，若有違法情事，將移請司法機關偵辦，絕不寬貸！縣府各項行政作為，積極且步調清楚，絕對會持續努力為勞工權益把關。同時也提醒會員，收妥每次繳納保費的相關證明，如收據、匯款單等妥善留存，作為日後備用，以保障自身權益。健保就醫部分，依健保署105年6月7日公布，健保欠費與就醫脫鉤，亦即健保一律不鎖卡，因此會員就醫權益並不受影響。

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