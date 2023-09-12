解決癌友自費新藥爭議！石崇良曝商保補健保方向　月底和金管會討論

▲健保署「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」，署長石崇良受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期發生自費用藥癌症病患需健保住院以獲得商業保險給付爭議，健保署暫停相關盤查核刪，並將與保險業主管機關金管會磋商解決方式。健保署長石崇良今（12）日表示，健保署已經初步與癌友、保險業者雙方瞭解困難，預計本月底、下月初找金管會召開第一次會議。

上月底發生健保署針對自費用藥癌症病友的短期健保住院進行盤查核刪，恐使癌友因而喪失商業保險給付，直嘆「減輕醫療負擔的一條路封死了」。石崇良當時表示，能理解癌友困境，已經決定暫時不針對這部分清查，但健保住院都是依照病情需求，不會因為保險需要，這仍是不對的事情，應正本清源，將針對商保蒐集癌友意見，再與金管會商討尋求解決之道。

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石崇良今日出席健保署「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」受訪表示，健保署已經初步蒐集雙方意見，除癌友困難進行表列之外，也初步與業者進行討論。

石崇良表示，根據業者說法，目前相關保單有兩類，一個是專門針對醫療的短期保險，一年一保，就會有帶病投保問題，相關給付保費的計算；另一種則是長期壽險，主險附加醫療保險，問題在於保單推出時可能不知十年、二十年之後醫療進展，當時計算理賠費率與現在醫療支出不搭，但是又沒有像健保費率調整的彈性，業者透露目前都已經賠錢。

石崇良說，約有7成國人有商業保險，另一個議題就是新的保單要如何設計，才能夠與時俱進，符合民眾需要。此外，也要談及商業保險要如何和健保互補，包含保單內容、行政資源分享，讓那個費率不要太高這樣民眾才買得起。

衛福部長薛瑞元今日受訪表示，因為目前商業保險保單種類非常多，在這些保單的裡面的內容檢討，並討論是合乎民眾的需要，希望規劃後提出的版本，讓保險業者在推銷保單的時候，把保單內容詳細跟民眾講，讓民眾有所選擇。