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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「全額補助長者健保費」錯誤訊息　行政院：設計照顧最有需要的人

▲寒流,下雨,濕冷,低溫,氣溫驟降,長輩,長者,老人,注意保暖,心血管疾病。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院強調，「全額補助長者健保費」是錯誤訊息，會設計照顧最有需要的人的制度。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選接近，近來國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲皆提出長者排富後全額補助健保費的政見；而衛福部則宣布，將針對「第六類投保對象」全額補助每月826元健保費。針對外界「政府全額補助65歲以上長者健保費」的報導，行政院發言人林子倫7日強調，「政府並未有此規劃」，而是思考精進社福政策，盤點第六類投保對象的照顧需求。

行政院發言人林子倫7日表示，針對近期社會各界就政府施政進行建議與討論，陳建仁院長特別指示各部會，在各項政策規劃與考量上都應比社會各界更加周延，並且謹守財政紀律，讓預算作最好的使用。並且，若媒體報導有錯誤之處，各部會也應即時澄清更正，於第一時間提供正確的分析與數據予民眾參考。

林子倫舉例，有關近期社會討論全民健保補助相關議題，部分報導指稱政府將全額補助65歲以上長者健保費即為明顯錯誤，「事實上，政府並未有此規劃」，而是在精進社福照顧的思考之下，盤點第六類投保對象中，未獲現有社福機制補助且收入未達一定門檻之長者的實際狀況，以作未來政策規劃的參考依據。

林子倫說，各部會亦需讓民眾了解，政府在有限的資源下，如何以最好的設計照顧最有需要的人，使政府的預算都作最有效的利用。未來若再有相關議題出現，請各部會務必加強溝通說明，讓國人獲得正確且清楚的資訊。

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