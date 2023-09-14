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健保「住院自付額」上限調高！單次最多5萬　 新制明年上路

▲▼ 健保署。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保署調高健保住院自付額上限。（圖／資料照）

文／中央社

衛生福利部預告訂定草案，調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣5萬元，全年累計增為8.4萬元，預計明年元旦上路，初估影響1.09萬人，不影響經濟弱勢及重大傷病。

因應每年平均國民所得調整，衛生福利部昨天預告訂定「健保對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，研擬未來同一疾病每次住院自行負擔費用上限從4.8萬元調高到5萬元，全年累計住院自行負擔最高額從8萬元調升到8.4萬元。

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衛生福利部社會保險司副司長陳真慧今天告訴中央社記者，新制預計明年元旦起上路，每次住院自行負擔費用上限及全年累計住院自行負擔上限分別提高2000元與4000元，影響人數相對較少，推估影響1.09萬人，全民健康保險住院負擔增加2337萬元。

陳真慧提到，現行法定免部分負擔的重大傷病等對象，或是原本由其他單位補助的低收入戶等弱勢對象，都不受住院自付額上限新制影響。草案預告期60天，希望讓外界充分了解和提供意見。

依「全民健康保險法施行細則」規定，保險對象應自行負擔住院費用上限，按行政院主計總處發布最近1年每人平均國民所得估算，每次住院為每人平均國民所得6%；無論是否同一疾病，每年為每人平均國民所得10%。

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