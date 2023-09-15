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氣象署掛牌2支箭！擴充高速電腦　署長：AI運用天氣預報

▲▼氣象署長程家平。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象署長程家平。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象署今(15日)揭牌，首任氣象署長程家平表示，氣象署未來將有2重要計劃，一個是未來6年發展計劃推動實現氣象白皮書政策，另一個則是高速電腦擴充計劃，搭配人工智慧等新技術，未來9年建置加上維運預估總經費70億元，相關經費正向行政院爭取中，未來也會續為人員爭取更好待遇。

氣象署今升格揭牌，針對目前部分預報人員並非正職人員，氣象署長程家平表示，他們預報專業工作，跟正職人員工作一樣，但程序上發布氣象預報，還是要正式公務體系人員發布，氣象署升格後，組改方向希望政府組織更精簡，功能編組更集中，制度上會有保障，將依現在制度，持續爭取更好的待遇。

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程家平指出，未來在人力和經費上都會爭取，氣象署有2個重要計畫，正向行政院爭取中，一個是包含強化氣象觀測、加強預報技術發展、強化地震測報效能的未來6年發展計劃，以人民安心、產業創新為核心精神，裡面有30幾個工作項目，推動實現氣象白皮書的政策方向。

程家平說明，另一個非常重要的計劃就是高速電腦擴充計劃，是行政院前院長蘇貞昌大力支持的計劃，因為擴充非常複雜，氣象局花很多時間準備，國科會也期待這個計劃能讓國內高速電腦產業有更好發展，並配合新的技術包括人工智慧等，運用在天氣預報；傳統以物理、科學為基礎的數值預報，仍是氣象署作業核心，人工智慧預報等新領域技術，也要投入資源做前瞻性開發工作。

▲▼氣象署揭牌典禮。（圖／記者許靖騏攝）

▲氣象署揭牌典禮。（圖／記者許靖騏攝）

至於高速電腦擴充和建置經費，程家平表示，未來9年計劃總經費48億元，每年5億元，除高速電腦設置外，維運經費也很重要，也要20多億元，總共要70多億元，目前持續努力爭取中；因涉及前瞻技術開發，會與學研界、氣象界、資訊界、數學界學者專家合作，開發新氣象技術。

程家平說明，未來將分三階段，每階段都有一個階段性建設目標，最終目標是希望建置100至150千兆浮點運算設備，裡面包含CPU、GPU技術內容，計劃獲國科會核定後，氣象署將辦說明會，包括未來高速電腦裡特別攸關人工智慧、機器學習等新預報領域開發的各項工作。計劃核心是經費爭取，氣象署要提出說服力計劃，對國家社會發展有幫助，且有嚴謹審核程序。

氣象署掛牌後，程家平強調，員額限制和組織精簡是政府組織大方向，但也有彈性作法，像小而能政府，需要政府組織制度發揮功能，充分結合民間學界和產業力量，發展資訊系統和作業技術，也包含與國際合作，相關技術面合作會持續進行。

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