快訊／午後雨彈開炸！10縣市大雨特報　警戒範圍出爐

中央氣象署今(15日)揭牌，首任氣象署長程家平表示，氣象署未來將有2重要計畫，一個是未來六年的發展計劃推動實現氣象白皮書政策，另一個則是高速電腦擴充計劃，搭配人工智慧等新技術，未來9年計畫建置加上維運預估總經費70億元，相關經費正向行政院爭取中，未來也會續為人員爭取更好待遇。