　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／午後雨彈開炸！10縣市大雨特報　警戒範圍出爐

▲中央氣象局發布大雨特報。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲中央氣象局發布大雨特報。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，氣象署今(15日)下午14時20分針對10縣市發布大雨特報，雨勢將持續到晚間。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大雨特報
影響時間：15日下午至15日晚上
大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
尷尬！才大動作甄選啦啦隊　球隊就遭取消參賽
快訊／砍死年輕夫妻　鄰居長相曝光
快訊／大雷雨強襲6地！雨彈轟炸1小時
妻倒客廳先被砍死！夫睡夢中喪命...中刀位置曝
盛唐中醫46人鉛中毒　1女癌轉移逝…判決出爐
徐新洋飛俄羅斯　「絕美婚紗照」曝光
年輕夫妻被砍死！　鄰居震驚：他們很客氣
快訊／10縣市大雨特報！　雨下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨強襲6地！雨彈轟炸1小時

團協談7個月沒誠信！中華快遞工會衝交部抗議　交長喊話照顧勞工

真心不懂「腳上1穿搭」卻更夯！大票試了激推：本來不穿的

日本旅客「很少去中南部」　觀光署長提議：火車加高鐵「買1送1」

氣象署掛牌2支箭！擴充高速電腦　署長：AI運用天氣預報

快訊／午後雨彈開炸！10縣市大雨特報　警戒範圍出爐

會議紀錄不是聽打練習！3大「開會不浪費時間」高效技巧　

台灣主要空污排放大減19%　汰換老舊柴油車與機車貢獻多

最強「AI工具」幫你生吸睛文案！解密FB+IG數據　讓人一看就想追蹤

台鐵便當70年前只賣2元？「阿公級」網友曝真相...網全跪了

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

阮經天.明道怎麼分？本人來教你！　張鈞甯危險發言「怕斷送演藝生涯XD」

快訊／大雷雨強襲6地！雨彈轟炸1小時

團協談7個月沒誠信！中華快遞工會衝交部抗議　交長喊話照顧勞工

真心不懂「腳上1穿搭」卻更夯！大票試了激推：本來不穿的

日本旅客「很少去中南部」　觀光署長提議：火車加高鐵「買1送1」

氣象署掛牌2支箭！擴充高速電腦　署長：AI運用天氣預報

快訊／午後雨彈開炸！10縣市大雨特報　警戒範圍出爐

會議紀錄不是聽打練習！3大「開會不浪費時間」高效技巧　

台灣主要空污排放大減19%　汰換老舊柴油車與機車貢獻多

最強「AI工具」幫你生吸睛文案！解密FB+IG數據　讓人一看就想追蹤

台鐵便當70年前只賣2元？「阿公級」網友曝真相...網全跪了

岸田文雄確定出席「聯合國大會」！訪美期間會澤倫斯基

每天工作1小時「爽拿6萬薪水」　他卻喊離職：浪費時間！

完全不知情？太陽上午宣布甄選啦啦隊　中午遭T1取消參賽

通緝犯持刀拒捕...刺傷員警遭制伏　落網認錯下場曝

政策進逼預售屋　專家：看得到、摸得到「也有風險」

《Final Fantasy VII 重生》上市時間公布　遊戲時間超過100小時

不爽樓上噪音連發！他砍死鄰居夫婦　土木技師曝2情況：怪錯人了

工地高處墜落「2鐵棒貫穿胸腹」醫判定難存活　男奇蹟保命現況曝

砍死樓上夫妻...冷血鄰居長相曝光　行使緘默權拒說犯案動機

李琳媛打造老品牌傳奇　開架睫毛膏王加入濕熱氣候保養生力軍

好兄弟？機車突自己發動　朝男子衝去後掉入河中！

生活熱門新聞

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

即／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁

心中第一名的蛋黃酥！PTT狂推「這家」還是無敵

今起連4天炸雷雨　範圍曝光

基泰「7成願合建」沒說謊！　慰問會真相跌破眼鏡

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

減少拆遷！國道7號路線優化　拚119年6月通車

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

午後雨彈開炸！10縣市大雨特報　警戒範圍出爐

旅遊YTR遭抓包酒駕　她澄清只喝2口：過7小時才開車

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

40歲存款僅20萬！她嘆只能「當自已喪葬費」

她想探班台積電男友！　同行急攔：建議不要

接信貸行銷電話！他誤回「1句話」...推銷員爆氣

更多熱門

相關新聞

氣象署掛牌2支箭！擴充高速電腦　氣象署長：AI運用天氣預報

氣象署掛牌2支箭！擴充高速電腦　氣象署長：AI運用天氣預報

中央氣象署今(15日)揭牌，首任氣象署長程家平表示，氣象署未來將有2重要計畫，一個是未來六年的發展計劃推動實現氣象白皮書政策，另一個則是高速電腦擴充計劃，搭配人工智慧等新技術，未來9年計畫建置加上維運預估總經費70億元，相關經費正向行政院爭取中，未來也會續為人員爭取更好待遇。

觀光署掛牌擴編！拚國際旅客來台　交長：12月中達600萬人次

觀光署掛牌擴編！拚國際旅客來台　交長：12月中達600萬人次

氣象局今升格氣象署！預報員薪資可望調整　交長：人事總處在做規劃

氣象局今升格氣象署！預報員薪資可望調整　交長：人事總處在做規劃

今起雨區擴大！午後雷雨強襲北部　入秋首波東北季風可能時間曝

今起雨區擴大！午後雷雨強襲北部　入秋首波東北季風可能時間曝

氣象署、觀光署掛牌！首任署長出爐

氣象署、觀光署掛牌！首任署長出爐

關鍵字：

天氣氣象署大雨豪雨氣象雷雨

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男持刀砍殺鄰居夫妻　2人當場死亡

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

前NBA球員做熱瑜珈猝逝！享年42歲

即／自認樓上太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

快訊／趙寅成驚爆死會「娶41歲美女主播」　官方秒現身回覆

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

被乾哥騙進房「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影

更多

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面