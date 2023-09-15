快訊／午後雨彈開炸！10縣市大雨特報　警戒範圍出爐

▲中央氣象局發布大雨特報。（示意圖／記者周宸亘攝）
記者李姿慧／台北報導
午後對流旺盛，氣象署今(15日)下午14時20分針對10縣市發布大雨特報，雨勢將持續到晚間。
氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
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大雨特報
影響時間：15日下午至15日晚上
大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區
▲中央氣象局發布大雨特報。（示意圖／記者周宸亘攝）
記者李姿慧／台北報導
午後對流旺盛，氣象署今(15日)下午14時20分針對10縣市發布大雨特報，雨勢將持續到晚間。
氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨特報
影響時間：15日下午至15日晚上
大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區
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