最強「AI工具」幫你生吸睛文案！解密FB+IG數據　讓人一看就想追蹤



▲「ETstar學習雲」推出「社群小編事半功倍AI工具實戰課」。（圖／ETstar學習雲）

記者朱祖儀／綜合報導

坐在電腦前面好幾個小時，還是想不出文案該怎麼打更吸引人嗎？現在AI話題越來越夯，一不小心就可能被取代，但「ETstar學習雲」攜手AI專家兼知名攝影師史旺基，就讓你從5大章28單元中，就學會社群基本功，且運用簡單幾個指令，就能輕鬆做出吸睛文案，省下超多時間，同時解密社群平台數據，讓你追蹤人數upupup！



▲社群小編事半功倍AI工具實戰課由AI專家史旺基（右）老師擔任講師。（圖／史旺基老師提供）

點我進入課程：社群小編事半功倍AI工具實戰課

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科技化時代，在社群平台上常常可以看到五花八門的帳號，但要如何從裡面脫穎而出呢？那你需要先了解各大社群有哪些區別，跟著史旺基就能一次解鎖Facebook、IG、抖音、小紅書的文案、視覺、數據與廣告投放等關鍵技能，且學會使用AI工具，只要下達指令，可以省下足足一半以上的時間完成貼文。

AI生成文字和圖片已經是許多人都了解的內容，但要如何使用，才能更得心應手？史旺基不僅擅長Java程式設計與企業級服務架構等資訊工程知識，在邏輯上更懂得如何運用AI，喜歡跨領域發展的他，也在攝影方面有一番成就，曾多次獲法國PX3和美國IPA攝影獎，人像攝影經歷大約17年，對於攝影的了解，更懂得如何用於社群網站上分享，因此學習完這門課程，就能更懂哪種圖文容易吸引眼球。



▲▼史旺基人像攝影經歷大約17年。（圖／史旺基老師提供）



不分年齡都能學習

值得注意的是，除了本身已經從事相關工作的人之外，新鮮人或沒有數位科技經驗的人都可以來上，在課程中能學到如何從零開始建立社群經營的概念，簡單了解FB、IG、TikTok、小紅書等社群的基本要素解構，且上完課將儲備經營社群必備基礎能力，了解如何選用素材、視覺呈現效果，該怎麼運用10大社交動機策劃社群發文概念與架構建立。

搭配ChatGPT來完成工作，已經成為未來趨勢，課程中也能學到如何製作出有效的內容策略規劃，包括主題選擇、話題研究、內容規劃，並自動生成內容片段、標題、推文等，提高生產效率並保持一致性。利用ChatGPT激發創意，從不同角度擴展內容主題，提供獨特而有吸引力的內容也不再是難事，掌握寫作與編輯技巧，讓AI幫助你事半功倍。

解密社群數據

有了吸引人的文案還不夠，理解基礎的各社群數據、演算法與觸及率也是一大關鍵，解讀Facebook數據中的秘密與優化策略產生高互動的標題與內容、發文時機、提高觸及率與分享的方法等；同時洞悉IG數據中的秘密與優化策略：產生高互動的標題與內容，讓你不用花一大筆廣告費或許多精力，就能讓更多人可以接觸到您的貼文，現在就快上「ETstar學習雲」的官網就可以報名囉！

「ETStar學習雲」首波上線師資還有：Netflix《華燈初上》文化顧問的兩性關係節目指定專家條通女王席耶娜，傳授秒被搭訕的超猛撩心術，這堂課未開站先轟動，上網測試己有2400多人關注、訂購；而扶輪社、獅子會指定的秒殺級手機攝影老師陳志亮（阿亮老師），則從線下走到線上，教人把人拍漂亮；《女人我最大》彩妝老師Pink、《中國好聲音》歌手指定詞曲創作者周書彥、國際級永生花設計授證教授陳艷等。

未來，「ETStar學習雲」將持續擴充課程內容，邀請更多重磅老師，以確保每位學習者都能找到適合自己的學習機會。