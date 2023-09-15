氣象局今升格氣象署！預報員薪資可望調整　交長：人事總處在做規劃

▲氣象署揭牌典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象局今(15日)升格氣象署，首任署長由前氣象局副局長程家平接任，今舉辦揭牌儀式。程家平表示，氣象署未來負有政策規劃重任，將從國家視野來看未來國家氣象發展，因應氣候變遷。交通部長王國材指出，預報員常被挖角，未來薪資是否有大幅調整，會在人事總處在做規劃，持續朝改善大家環境努力。

中央氣象局今(15日)日正式升格為氣象署，首任署長由前氣象局副局長程家平接任，程家平歷任中央氣象局副局長、中央氣象局氣象資訊中心主任、氣象科技研究中心主任等職務，具豐富氣象專業。歷屆氣象局長包括鄭明典、辛在勤等今也回娘家見證氣象局升格氣象署歷史性一刻。

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氣象署今日正式掛牌，升格以後從13個單位精簡為9個單位，包括6組加上預報中心、地震中心、南區氣象中心。功能上也有整併，觀測方面，原本的測政組與儀器檢調中心合併，衛星雷達及遙測部分也是合併重整，另外新增海象及氣候組。員額則維持原有數目，約580-590人。

程家平表示，未來氣象署負有政策規劃重任，有更大眼光，將從國家視野來看國家未來氣象發展，非常重要的是，氣象署成立後，除原來工作外，還有兩件事，第一是支持國家因應氣候變遷，這部分需要與環境部和國科會密切合作，提供相關資訊支援國家氣候變遷作為。

▲▼氣象署長程家平(上圖左)今主持揭牌儀式，前氣象局長鄭明典(上圖右)回娘家觀禮。（圖／記者李姿慧攝）

程家平指出，面對新需求，前年太空發展法到2050淨零碳排，到今天氣候變遷因應法通過，很多領域都跟氣象有關，從防災、農漁業、水資源、空氣品質，到運輸、能源產業等，都跟氣象署和未來國家發展有關，未來會繼續努力進行相關工作，提供一流科學基礎資訊，參與國際相關活動，提升氣象署的位階。

交通部長王國材則表示，之前的某任交通部長本來要把氣象局歸在環境部，他上任後去把氣象局要回來，升格氣象署，因為太喜歡氣象，氣象署提供相當棒氣象預報、農漁業預報等，氣象局長鄭明典任內3年2個月沒有颱風來，直到9月3日才有颱風登陸，颱風不太怕程家平署長，但程署長不要太傷心，海葵颱風帶來很多雨量，不該來的颱風不要來，但該來的颱風還是要來。

▲氣象署揭牌典禮，交通部長王國材出席。（圖／記者許靖騏攝）

王國材指出，氣象署升格後沒有變很多，他與前局長鄭明典談過，希望氣象署更功能化，落實氣象發展，以及地震、海象、氣象預測應用，功能性夠強，海象監測預報也協助氣象變遷衝擊；氣象署有很好傳統，程家平署長是鄭明典前局長也推薦的，氣象局當時很多重要政策都是程家平主導，當署長後將一一落實，氣象署升格後，角色將從執行業務變政策規劃，氣象署的超級電腦和數位設備預算，交通部都會支持。

針對預報員採任務編組，薪資不如正職人員，王國材指出，這不只是預報員，整體公務人員薪資比較低，大部分都有這種狀況，他也看見很多預報員被電視台挖角，但這是人事整體考量，未來薪資是否有大幅調整，這部分會在人事總處再做些規劃，目前先以這樣方式進行，未來將朝改善大家環境持續努力。

▼氣象署揭牌典禮。（圖／記者許靖騏攝）