賴佩霞翻這本書成心靈導師！遭控：她都翻錯了，每一頁都要改

▲賴佩霞翻譯《失落的幸福經典》後成為心靈導師，如今該書策劃人卻出面控訴賴佩霞翻譯許多錯誤，幾乎自己重新翻譯。（左圖記者湯興漢攝／右圖取自網路）

記者林育綾／綜合報導

2024總統候選人郭台銘昨14日宣布由藝人賴佩霞擔任副手，震撼各界，網路上討論「賴佩霞」的聲量也一夕暴漲；不過隨後賴佩霞卻遭到指控，當年她翻譯《失落的幸福經典》一書後成為「心靈導師」，但該書的「策劃&導讀」李宜靜指出，賴的翻譯有很多錯誤「每一頁都需要修改，我幾乎是將整個稿子重新再翻譯一次」。

李宜靜在臉書公開發文指出，《失落的幸福經典》是她當年介紹給方智出版社發行的翻譯書，而出版社找賴佩霞來翻譯，推測是考量找一位「名人」來翻譯，書會賣得比較好；不過她指出，賴佩霞畢竟不住美國，很多英文的用法，尤其是聖經的引用和背後意涵，「她都翻錯了」。

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李宜靜說，自己用了很多時間來修正她的稿子，「但每一頁都需要修改，我幾乎是將整個稿子重新再翻譯一次」，這本書最後才能在台灣出版。因此她在這本書掛的是「策劃&導讀」的稱謂，因為她是背後的「修正翻譯者」。

李宜靜表示，《失落的幸福經典》後來大賣，賴佩霞也因為這本書走入了身心靈世界，成了「心靈導師」，原本不認識賴佩霞的她，後續也在回到台灣後，與賴佩霞見過一面。

而李宜靜也說，原本與賴佩霞在臉書上是朋友，所以發文時標註對方的私人臉書，「但是被她取消了，這代表她看到這篇文章了。希望她也有機會看到大家的留言。」

此篇文PO出後引發廣大迴響，許多網友紛紛按讚留言，「她就是個演員」、「感謝您將事實公佈，讓大家免於盲目崇拜所謂的〔心靈導師〕」、、「謝謝您，修正翻譯者。這本書我有買。它在我很低潮的時候，給予我一些撐下去的建議。」、「謝謝您的分析，真的謝謝您能這樣寫出來，台灣人要相信自己，不要再盲目的崇拜」。

對此，記者致電方智出版社，接聽者表示「行銷部門人員不在，目前無法回應」；而截至目前也尚未取得賴佩霞回應。