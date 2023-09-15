　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賴佩霞翻這本書成心靈導師！遭控：她都翻錯了，每一頁都要改

▲▼賴佩霞翻譯的《失落的幸福經典》。（左圖記者湯興漢攝／右圖取自網路）

▲賴佩霞翻譯《失落的幸福經典》後成為心靈導師，如今該書策劃人卻出面控訴賴佩霞翻譯許多錯誤，幾乎自己重新翻譯。（左圖記者湯興漢攝／右圖取自網路）

記者林育綾／綜合報導

2024總統候選人郭台銘昨14日宣布由藝人賴佩霞擔任副手，震撼各界，網路上討論「賴佩霞」的聲量也一夕暴漲；不過隨後賴佩霞卻遭到指控，當年她翻譯《失落的幸福經典》一書後成為「心靈導師」，但該書的「策劃&導讀」李宜靜指出，賴的翻譯有很多錯誤「每一頁都需要修改，我幾乎是將整個稿子重新再翻譯一次」。

李宜靜在臉書公開發文指出，《失落的幸福經典》是她當年介紹給方智出版社發行的翻譯書，而出版社找賴佩霞來翻譯，推測是考量找一位「名人」來翻譯，書會賣得比較好；不過她指出，賴佩霞畢竟不住美國，很多英文的用法，尤其是聖經的引用和背後意涵，「她都翻錯了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李宜靜說，自己用了很多時間來修正她的稿子，「但每一頁都需要修改，我幾乎是將整個稿子重新再翻譯一次」，這本書最後才能在台灣出版。因此她在這本書掛的是「策劃&導讀」的稱謂，因為她是背後的「修正翻譯者」。

李宜靜表示，《失落的幸福經典》後來大賣，賴佩霞也因為這本書走入了身心靈世界，成了「心靈導師」，原本不認識賴佩霞的她，後續也在回到台灣後，與賴佩霞見過一面。

而李宜靜也說，原本與賴佩霞在臉書上是朋友，所以發文時標註對方的私人臉書，「但是被她取消了，這代表她看到這篇文章了。希望她也有機會看到大家的留言。」

此篇文PO出後引發廣大迴響，許多網友紛紛按讚留言，「她就是個演員」、「感謝您將事實公佈，讓大家免於盲目崇拜所謂的〔心靈導師〕」、、「謝謝您，修正翻譯者。這本書我有買。它在我很低潮的時候，給予我一些撐下去的建議。」、「謝謝您的分析，真的謝謝您能這樣寫出來，台灣人要相信自己，不要再盲目的崇拜」。

對此，記者致電方智出版社，接聽者表示「行銷部門人員不在，目前無法回應」；而截至目前也尚未取得賴佩霞回應。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／黃士修道歉了！　已託人向傅崐萁致歉
快訊／台籃震撼彈！　球隊參賽資格遭取消
BLACKPINK解散？　Lisa爆2度拒絕「12.5億續約
17歲少年載3友翻車！　12歲童飛出命危
百萬YTR「背愛馬仕騎Ubike」被拍！他臉色鐵青認了是本人
名店也出包！3冰品飲料店「腸桿菌超標」開罰
少一組總統參選人！他宣布放棄提名連署　向支持者致歉
一早睡醒才知老公砍死2人　妻震驚：沒聽他說過太吵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最強「AI工具」幫你生吸睛文案！解密FB+IG數據　讓人一看就想追蹤

台鐵便當70年前只賣2元？「阿公級」網友曝真相...網全跪了

賴佩霞翻這本書成心靈導師！遭控：她都翻錯了，每一頁都要改

遭控「不方便給」台中市雞蛋資料！農業部：從未拒絕「將依程序回覆」

他好奇「李多慧為何高人氣」　粉絲列3關鍵推爆：一般啦啦隊差超多

疾管署流感疫苗意願書出包！竟和「雞蛋」有關　23萬家長緊急重簽

金星下周二閃耀登場！天文館：全天空最亮明星「很難看不到」

一甲子名店也出包！高雄3冰品飲料店「腸桿菌超標」　衛生局開鍘

肯定ETtoday！台灣新聞普立茲獎李姿慧、新聞先鋒獎黃彥傑獲表揚

運能攀升！高鐵10／16起增開14列次　每周18班小改點

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

倒土方未注意...婦遭土石埋　生前畫面「腳步不穩像喝酒」

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

最強「AI工具」幫你生吸睛文案！解密FB+IG數據　讓人一看就想追蹤

台鐵便當70年前只賣2元？「阿公級」網友曝真相...網全跪了

賴佩霞翻這本書成心靈導師！遭控：她都翻錯了，每一頁都要改

遭控「不方便給」台中市雞蛋資料！農業部：從未拒絕「將依程序回覆」

他好奇「李多慧為何高人氣」　粉絲列3關鍵推爆：一般啦啦隊差超多

疾管署流感疫苗意願書出包！竟和「雞蛋」有關　23萬家長緊急重簽

金星下周二閃耀登場！天文館：全天空最亮明星「很難看不到」

一甲子名店也出包！高雄3冰品飲料店「腸桿菌超標」　衛生局開鍘

肯定ETtoday！台灣新聞普立茲獎李姿慧、新聞先鋒獎黃彥傑獲表揚

運能攀升！高鐵10／16起增開14列次　每周18班小改點

侯友宜求美就防衛台灣表態？　競辦急澄清：在逛夜市聊到非正式專訪

台南藥師公會、大愛藥局　捐贈滅蚊物資給新興國中

庹宗康揭《營業中》戰友炎亞綸近況：1個月前還有見面

《牛車來去》安心亞入圍視后爆哭　豪言「牽牛走紅毯」沿途有屎

台積電加速採用再生能源　RE100目標時程提前至2040 年

任容萱曝Selina復工時間　意外撞見外甥「直播童子尿」

超車的機會！美東龍頭競爭激烈　光芒險勝金鶯僅落後1場

美方一視同仁！侯友宜見不到紐約市長　卻見到「這人物」顯另類外交

黃士修已託人向傅崐萁致歉　「改天再去找他聊聊，請他諒解」

大馬10死空難初步調查報告出爐！　墜機後「毫無生還可能」

「外星人」曝光？墨西哥國會公開2具遺骸　專家：非地球物種

生活熱門新聞

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

即／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁

今起連4天炸雷雨　範圍曝光

基泰「7成願合建」沒說謊！　慰問會真相跌破眼鏡

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

減少拆遷！國道7號路線優化　拚119年6月通車

心中第一名的蛋黃酥！PTT狂推「這家」還是無敵

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

旅遊YTR遭抓包酒駕　她澄清只喝2口：過7小時才開車

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

40歲存款僅20萬！她嘆只能「當自已喪葬費」

接信貸行銷電話！他誤回「1句話」...推銷員爆氣

她想探班台積電男友！　同行急攔：建議不要

即／北市信義區突停電「通化夜市整條黑」

更多熱門

相關新聞

快訊／遭黃士修指具廣州暨大學位　傅崐萁：請在野管好自己的小狗

快訊／遭黃士修指具廣州暨大學位　傅崐萁：請在野管好自己的小狗

鴻海創辦人郭台銘2024總統參選連署的搭檔賴佩霞被國民黨智庫陳學聖質疑洗學歷，郭台銘競辦發言人黃士修以立委傅崐萁、萬美玲等人同樣具中國廣州暨南大學學位反擊，並籲國民黨考紀會處分陳。對此，傅崐萁辦公室今（15日）表示，傅從未拿廣州暨南大學的文憑與學歷，籲請在野各陣營管好自己的小狗、家畜，切勿未經查證就任意放話互相攻訐並波及他人。

「不預期國民黨考紀會處理陳學聖」　黃士修：盼他能收斂自身言行

「不預期國民黨考紀會處理陳學聖」　黃士修：盼他能收斂自身言行

「不列就不列啊！」郭辦替賴佩霞緩頰　嗆：林智堅學歷也列在公報

「不列就不列啊！」郭辦替賴佩霞緩頰　嗆：林智堅學歷也列在公報

恐來不及登記！賴佩霞可要求美加速審查？　過來人：沒什麼置喙空間

恐來不及登記！賴佩霞可要求美加速審查？　過來人：沒什麼置喙空間

賴佩霞將放棄美國國籍　過來人還原完整流程：時間真的很趕

賴佩霞將放棄美國國籍　過來人還原完整流程：時間真的很趕

關鍵字：

賴佩霞方智出版社李宜靜失落的幸福經典

讀者迴響

熱門新聞

即／不滿小孩吵鬧！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

即／嫌小孩太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

前NBA球員做熱瑜珈猝逝！享年42歲

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

快訊／趙寅成驚爆死會「娶41歲美女主播」　官方秒現身回覆

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

外交部籲「今晚別去心齋橋」台灣遊客小心安危

被乾哥騙進房「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影

更多

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面