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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恐來不及登記！賴佩霞可要求美加速審查？　過來人：沒什麼置喙空間

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨宣布由藝人賴佩霞搭檔參選；但賴擁有美台雙重國籍，需放棄美國籍才能登記成為候選人。過去也曾放棄美國國籍的立委參選人吳崢還原行政程序，他表示，時程有可能超過3個月甚至半年。至於是否能要求美方加速？吳崢坦言，這是美國國務院單方面考量，很難要求他們加速。

至於是否可能要求加速審查？吳崢指出，依自己過去接觸的經驗，美方態度都很堅定，申請人沒有什麼置喙空間，取決於美方單方面審核，主要差別因素還是在於，賴佩霞過去在美生活，若家人也有美國國籍，名下是否有資產或是資金流動，都可能增加審核時間，這是美國國務院單方面考量，很難要求他們加速。

吳崢表示，美國作為一個世界上主要國家，對於國民身份審查相當嚴格，包含國安部分的考慮等等，自己放棄的過程中，包含宗教信仰、有無涉入非法活動、在一些國家境內活動歷史都會一併詢問，審查過程相當嚴謹，「不是像到戶政事務所申請文件副本那麼單純」，時間真的是賴佩霞跟郭台銘需要考量的因素。

至於之後是否有辦法回復美國籍？吳崢指出，放棄過程中以及最後簽字、宣誓階段，都有很清楚的條文強調，放棄美國國籍是很嚴肅、嚴重、不可逆的決定，若放棄美國公民身份，未來是沒有辦法恢復的，想再申請美國國籍，就跟其他外國國民一樣要從零開始。

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