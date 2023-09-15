「不預期國民黨考紀會處理陳學聖」　黃士修：盼他能收斂自身言行

▲前鴻海創辦人郭台銘副手賴佩霞。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

藝人賴佩霞出任鴻海創辦人郭台銘2024總統副手，遭到國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖質疑其中國廣州暨南大學學位是洗學歷，郭台銘競辦發言人黃士修15日稍早呼籲國民黨考紀會應火速處理，並要求陳學聖鄭重道歉；隨後又於臉書發文直言，他並不預期國民黨考紀會真的處理陳學聖，但身為國民黨智庫的一份子，他不能夠助長欺善怕惡、雙重標準的歪風，希望陳學聖能夠收斂自身言行。

黃士修表示，陳學聖說他只是善意提醒學經歷背景，但到此為止，其實他們也是善意提醒。對於陳學聖直播時提及，「賴佩霞是娛樂效果，還是政治如戲？她的學歷廣州暨南大學國際關係學院法學博士，很多台灣政界人士到該校洗學歷」，黃士修認為，這句話暴露了隱含的職業歧視，質疑「為什麼演員就不能從政？為什麼到對岸讀書，就會被批評洗學歷？」

黃士修透露，賴佩霞女士是歌手、作家、演員，在此之前並未從政，陳學聖的說法，反而把多位現任黨籍委員拖下水，而這是他認為非常嚴重，要求考紀會處理的原因。他坦言，他並不預期國民黨考紀會真的處理陳學聖，但身為國民黨智庫的一份子，他不能夠助長欺善怕惡、雙重標準的歪風。

黃士修強調，國民黨立委傅崐萁、萬美玲、台東縣副議長林琮翰、台北市漁產公司董事長鄭世維都是他很敬重的前輩，過去更受過其中幾位的幫助，因為賴佩霞的參選、陳學聖的失言，讓國民黨的朋友遭受波及他很不好意思，希望陳學聖能夠收斂自身言行，選舉風氣回到正軌，讓國民黨成為一個具有高度和格局的政黨，才能受到社會大眾的信任。